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Ertuğrul Özkök'ten Bakan Gül'e zor soru!

GÜNCEL HABERLERİ  | 28.06.2018 10:38 | Son Güncelleme

Sosyal medyada, 'Laiklik elden gidiyor' videosuyla fenomen haline gelen Süleyman Çakır'a sahip çıkıp 'ülkenin gerçek sahibi olduğunu' söyleyen Adalet Bakanı Abdulhamit Gül'e Hürriyet yazarı Ertuğrul Özkök'ten zor bir soru geldi. Özkök, Gül'ü "Anlamadım, bu ülkede sadece AKP’ye oy verenler mi ülkenin gerçek sahibi oluyor yani..." diye eleştirdi

24 Haziran seçimleri öncesi röportaj yaparken sosyal medyada fenomen olan 'kürtaj dede' AK Parti'yi savunmasıyla siyasilerinde dikkatini çekmişti. Hatta öyle ki seçim sonuçları açıklanmasının ardından Adalet Bakanı Abdulhamid Gül Süleyman Çakır ile ilgili bir mesaj yayınladı. Gül, "Sen bu ülkenin asil ama horlanmış gerçek sahibi, her seferinde iradenle nasıl da güzelleştiriyorsun her şeyi." dedi.

Hürriyet yazarı Ertuğrul Özkök bugün o açıklamayı köşesine taşıadı. Özkök, Bakan'a "Anlamadım, bu ülkede sadece AKP’ye oy verenler mi ülkenin gerçek sahibi oluyor yani..." diye sordu.

Özkök'ün yazısının ilgili kısmı şöyle;

Hani sosyal medyada birçok insanın gülüp de benim gülmediğim, hiç sevmediğim bir görüntü vardı ya.

AKP’yi savunan yaşlı bir adama bir kadın tepki gösterince o da “Biz burada kürtaj yapıyoruz” demişti.

Adalet Bakanı Abdulhamid Gül önceki gün bir mesaj atmış ve o yaşlı adama “Sen bu ülkenin horlanmış gerçek sahibisin” demiş. Anlamadım, bu ülkede sadece AKP’ye oy verenler mi ülkenin gerçek sahibi oluyor yani…

MHP’liler, CHP’liler, İYİ Parti’liler, HDP’liler ve ötekiler sahte sahibi öyle mi…

Cumhurbaşkanı’nın sağ elini kalbine koyup “Uzat elini, biz karşıtlıklarımızla birlikte güçlüyüz. 81 milyonun Cumhurbaşkanı olacağım” dediği gün “Adalet mülkün temelidir” bakanının vatandaşlık mülkiyet anlayışı da bu…

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Süleyman Çakır kürtaj dede abduhmaid gül

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Okuyucu Yorumları 2 yorum
akp oy verdiğimde kendimi hdp ye atmış gibi fetöye atmış gibi hissettim bu ülkede kutuplaşma varken herkes herkese düşman aile içi akraba arası ...vs.
amca sen nasil bir insan her seyrettigimde gülüyorum, Allah sana uzun ömür versin.
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