Ertuğrul Özkök'ten Bakan Gül'e zor soru!

24 Haziran seçimleri öncesi röportaj yaparken sosyal medyada fenomen olan 'kürtaj dede' AK Parti'yi savunmasıyla siyasilerinde dikkatini çekmişti. Hatta öyle ki seçim sonuçları açıklanmasının ardından Adalet Bakanı Abdulhamid Gül Süleyman Çakır ile ilgili bir mesaj yayınladı. Gül, "Sen bu ülkenin asil ama horlanmış gerçek sahibi, her seferinde iradenle nasıl da güzelleştiriyorsun her şeyi." dedi.

Hürriyet yazarı Ertuğrul Özkök bugün o açıklamayı köşesine taşıadı. Özkök, Bakan'a "Anlamadım, bu ülkede sadece AKP’ye oy verenler mi ülkenin gerçek sahibi oluyor yani..." diye sordu.

Özkök'ün yazısının ilgili kısmı şöyle;

Hani sosyal medyada birçok insanın gülüp de benim gülmediğim, hiç sevmediğim bir görüntü vardı ya.

AKP’yi savunan yaşlı bir adama bir kadın tepki gösterince o da “Biz burada kürtaj yapıyoruz” demişti.

Adalet Bakanı Abdulhamid Gül önceki gün bir mesaj atmış ve o yaşlı adama “Sen bu ülkenin horlanmış gerçek sahibisin” demiş. Anlamadım, bu ülkede sadece AKP’ye oy verenler mi ülkenin gerçek sahibi oluyor yani…