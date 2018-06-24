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Ertuğrul Özkök'ten CNN Türk canlı yayınında dikkat çeken seçim açıklaması: Türkiye'nin bundan sonra oyun kurucusu milliyetçiler!

GÜNCEL HABERLERİ  | 24.06.2018 21:14 | Son Güncelleme

Hürriyet Gazetesi köşe yazarı Ertuğrul Özkök, CNN Türk canlı yayınında açıklanan oy oranlarını değerlendirdi. Özkök, MHP ve İYİ Parti'nin aldığı oy oranlarını değerlendirerek, "Türkiye’nin bundan sonra oyun kurucusu milliyetçiler." ifadelerini kullandı.

Ertuğrul Özkök'ten CNN Türk canlı yayınında dikkat çeken seçim açıklaması: Türkiye'nin bundan sonra oyun kurucusu milliyetçiler!

Hürriyet Gazetesi köşe yazarı Ertuğrul Özkök CNN Türk canlı yayınında Ahmet Hakan, Buket Aydın, Buket Güler, Cem Seymen, Deniz Bayramoğlu ile birlikte sandıktan çıkan sonuçları değerledirdi.

"TÜRKİYE'NİN BUNDAN SONRA OYUN KURUCUSU MİLLİYETÇİLER"

Özkök en son açıklanan seçim verilerini değerlendirerek, "Benim açımdan bu seçimin en önemli sonucu 2 tane. Birbiri ile aynı, neredese milliyetçi fikirleri savunan 2 partinin aldığı oyun yüksekliği; yani bu bence bu üzerine çok dikkat edilmesi gerek bir nokta. Yani şu an da Türkiye’nin bundan sonra oyun kurucusu milliyetçiler." ifadelerini kullandı.

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Anahtar Kelimeler:
Ertuğrul Özkök cnn türk MHP İYİ parti seçim

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