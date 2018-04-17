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Ertuğrulgazi’nin huzurunda kitap okudular

GÜNCEL HABERLERİ  | 17.04.2018 16:02 | Son Güncelleme

Bilecik’te ilkokul öğrencileri Ertuğrulgazi ve Şeyh Edebali Hazretlerinin huzurunda kitap okurken, Dursun Fakıh’ın türbesinde de dua etti.Bilecik merkez Kozabirlik İlkokulu 4’üncü sınıf öğrencileri "Okumak özgürce gökyüzüne kanat çırpmaktır" projesi kapsamında, Osmaneli Devletinin kurucusu Osman Gazi’nin babası Ertuğrulgazi ve devletin manevi kurucusu ve Osman Gazi’nin kayınpederi Şeyh Edebali Hazretlerinin huzurunda kitap okudu.

Bilecik’te ilkokul öğrencileri Ertuğrulgazi ve Şeyh Edebali Hazretlerinin huzurunda kitap okurken, Dursun Fakıh’ın türbesinde de dua etti.
Bilecik merkez Kozabirlik İlkokulu 4’üncü sınıf öğrencileri "Okumak özgürce gökyüzüne kanat çırpmaktır" projesi kapsamında, Osmaneli Devletinin kurucusu Osman Gazi’nin babası Ertuğrulgazi ve devletin manevi kurucusu ve Osman Gazi’nin kayınpederi Şeyh Edebali Hazretlerinin huzurunda kitap okudu. Öğrenciler, okul müdürü Mustafa Candan eşliğinde ilk olarak Osman Gazi’nin kayınpederi Şeyh Edebali Hazretlerinin türbesine ziyarette bulundu. Burada Osmanlı Padişahları Tarih Şeridi içindeki yeşillik alanda kitap okuyan çocuklar, ardından Şeyh Edebali Hazretlerinin türbesine geçti. Buradan da Söğüt ilçesine geçen çocuklar, Osmanlı Devletinin kurucusu Osman Gazi’nin babası Ertuğrulgazi Türbesinin önündeki yeşillik alanda kitap okumaya devam etti. Heyet son olarak Osman Gazi adına ilk hutbeyi okuyarak tarihe mal olan Şeyh Edebali Hazretlerinin öğrencisi Dursun Fakih türbesine uğradı. Burada dua eden öğrenciler, gün içerinde farklı alanlarda bol bol kitap okumuş oldu.

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