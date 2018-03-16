ERÜ Kafkasya Üniversiteler Birliği’ne (KÜNİB) Resmen Üye Oldu

Erciyes Üniversitesi, Kafkasya Üniversiteler Birliği’ne (KÜNİB) resmen üye oldu. Erciyes Üniversitesi’nin Kafkasya Üniversiteler Birliği’ne üyelik beratı Rektör Prof. Dr. Muhammet Güven’e takdim edildi.

Kafkasya Üniversiteler Birliği 7. Olağan Kongresi, İstanbul Maltepe Üniversitesi’nde gerçekleştirildi.

“Tarihi İpek Yolunun Yeniden İnşası ve Kafkaslarda Sınırsız İmkânlar” ana temasıyla düzenlenen ve Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanı Ahmet Arslan ile Milli Eğitim Bakanı İsmet Yılmaz’ın katıldığı kongrede, birliğe üye olan üniversiteler için katılım töreni düzenlendi.

Kafkasya Üniversiteler Birliği’ne daha önce üye olan Erciyes Üniversitesi’nin üyelik beratını Rektör Prof. Dr. Muhammet Güven’e, Kafkasya Üniversiteler Birliği Başkanı Prof. Dr. Ramazan Korkmaz takdim etti.

Temel amacı bölgesel işbirliğini artırmak, ülkeler arasında öğrenci ve öğretim üyesi akışkanlığını sağlamak, proje ve sempozyumlarla bölge gençliğini ortak bir gelecek ülküsü etrafında birleştirmek olan Kafkasya Üniversiteler Birliği’nin (KÜNİB), hala hazırda bir çok ülkeden 122 üyesi bulunmaktadır.