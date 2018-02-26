ERÜ ’Mezuniyet Ormanı’ kuruyor

Kayseri Orman Bölge Müdürü Adnan Diltemiz ise, “Üniversitemiz ile böyle bir protokolü imzalamaktan minnet duyduğumu ifade etmek isterim. Öğrencilerimize çevre bilincini yerleştirmek ve daha da önemlisi bir fidanın nasıl dikildiğini teorik olarak göstermek çok önemli. Hayatı boyunca unutmayacağı bir anı olarak kalacağına inanıyorum. Önemli olan toprağa dokunmak. Belki sonraki yıllarda o fidanın durumunu görmek, çok iyi bir durum olacaktır. Anadolu’da özellikle Kayseri bölgemiz, orman varlığı anlamında çok fakir. Genel alanının yüzde sekizi ormanlık alanlarla kaplı. Bu alanında yarısı bozuk orman niteliğinde. Çok verimli bir orman yapımız olduğunu Kayseri için söyleyemeyiz. Toprak ve iklim şartlarından kaynaklanan bir netice bu. Kayseri’de orman dediğimizde; en güneyinde Adana ile sınır olan Yahyalı ilçemizde var. Yakınlarda orman bölgesi bulunmamaktadır. Erciyes’te yaklaşık 5-6 yıldır ağaçlandırma yapıyoruz. Şartlar çok zor durumda. Kayseri ili iklim anlamında hakikaten yağış kıtlığı çeken bir bölgemiz. Hem kışın kurak, hem de yazın kurak. Fidan dikmek önemli, ondan önemlisi de onu yaşatabilmek. Böyle bir protokolü üniversitemiz ile birlikte hayata geçirmekten son derece mutluyuz” diye konuştu.