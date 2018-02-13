ERÜ ‘Patentle Türkiye’ Yarışması’na en çok başvuru yapan 3. üniversite oldu

. Erciyes Üniversitesi Türk Patent ve Marka Kurumu tarafından patent bilincinin üniversitelere yayılması amacıyla, ‘Patentle Türkiye’ sloganıyla düzenlenen yarışmaya en çok başvuru yapan 3. üniversite oldu.

Yarışmaya Türkiye’deki 101 üniversiteden 577 başvuru yapıldığını belirten Erciyes Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Muhammet Güven, söz konusu başarıya ulaşmaktan dolayı mutluluk duyduklarını belirtti. Rektör Güven, “Üniversitelerin ticari değere sahip, sanayiye uygulanabilir, toplum yararına yönelik bilgi üretebilmeleri için her şeyden önce doğru araştırma stratejilerini ve politikalarını belirlemeleri gerekmektedir. Bu politikalar belirlenirken sanayici, toplum, öğrenciler, kamu kurum ve kuruluşları ile temasta olan Teknoloji Transfer Ofislerinin aktif görev almaları gerekmektedir. Bilgi tabanlı ekonomide bir şirketi değerli kılan şey, sahip olduğu patentler olmuştur. Bu nedenle ülkemizin teknoloji bakımından gelişmesinde önemli bir yer tutan buluş faaliyetlerinin öğrencilikten itibaren özendirilmesi amacıyla Türk Patent ve Marka Kurumu tarafından düzenlenen ’Patentle Türkiye’ yarışmasını oldukça isabetli bir proje olarak değerlendiriyorum. Erciyes Üniversitesi olarak yakın zamanda Türkiye’deki 10 Araştırma Üniversitesi’nden biri olarak seçilmenin gururunu duyarken, öğrencilerimizin buluş faaliyetlerine verdiği önemin somut göstergesi olarak ‘Patentle Türkiye’ yarışmasında en çok başvuruya sahip 3. üniversite olmanın mutluluğunu da yaşıyoruz” dedi.