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ERÜ Rektörü Güven, Sağlık Bakanı Yardımcısı oldu

GÜNCEL HABERLERİ  | 21.07.2018 10:07 | Son Güncelleme

ERCİYES Üniversitesi (ERÜ) Rektörü Prof.

ERÜ Rektörü Güven, Sağlık Bakanı Yardımcısı oldu

Oktay ENSARİ/KAYSERİ ,(DHA)- ERCİYES Üniversitesi (ERÜ) Rektörü Prof. Dr. Muhammet Güven, Sağlık Bakanlığı Bakan Yardımcısı oldu. Prof. Dr. Güven'in ataması Resmi Gazetede yayımlandı
Sağlık Bakanlığı Bakan Yardımcılığına, Prof. Dr. Muhammet Güven’in atanması hakkında karar 21 Temmuz 2018 tarihli ve 30485 sayılı Resmî Gazete'de yayımlandı. ERÜ Rektörlüğü'nün yanı sıra, Üniversite Hastaneler Birliği Yönetim Kurulu'nda da görev yapan Prof. Dr. Güven yoğun bakım uzmanı. Yeni görevine pazartesi günü başlayacağını belirten Prof. Dr. Muhammet Güven ''Ülkeme, milletime tevdi edilen yeni görevle hizmete devam edeceğim. Kayseri halkının hayır dualarını beklerim'' dedi
Sağlık Bakanı Dr. Fahrettin Koca'nın yardımcılığına getirilen Muhammet Güven 1966 yılında Konya'da doğdu. Güven, evli ve 5 çocuk babası. 1989 Ankara Üniversitesi Tıp Fakültesi mezunu olan Güven, uzmanlık eğitimini Erciyes Üniversitesi Tıp Fakültesi İç Hastalıkları Ana Bilim Dalı (1995) ve Yoğun Bakım Ana Bilim Dalında (2011) gerçekleştirdi. Birçok kurum içi görevlerde bulunan Prof. Dr. Muhammet Güven’in 100’ün üzerinde bilimsel makalesi var. Bir dönem Türk Dahili ve Cerrahi Bilimler Yoğun Bakım Derneği Yönetim Kurulu Başkanlığını da yürüten Güven, birçok yurt içi ve yurt dışı dergilerde hakemlik yaptı. Avrupa Yoğun Bakım Derneği’ne üye olan Güven; İngilizce, İspanyolca ve Fransızca biliyor.

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ERÜ Rektörü Güven, Sağlık Bakanı Yardımcısı oldu

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