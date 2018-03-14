ERÜ Rektörü Güven’den “14 Mart Tıp Bayramı” Mesajı

Erciyes Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Muhammet Güven, “14 Mart Tıp Bayramı” münasebetiyle yayımladığı mesajda, tüm sağlık çalışanlarının tıp bayramını kutladı.

Açıklamasında, 14 Mart 1827’de Hekimbaşı Mustafa Behçet’in önerisiyle ilk cerrahhanenin, Tıphane-i Amire ve Cerrahhane-i Amire adıyla kurulmasının Türkiye’de modern tıp eğitiminin başladığı gün olarak kabul edildiğini ve okulunun kuruluş günü olan 14 Mart’ın ise “Tıp Bayramı” olarak kutlanmaya başladığını hatırlatan Rektör Güven, “İlk kutlama 1919 yılının 14 Mart’ında işgal altındaki İstanbul’da gerçekleştirilmiştir. O gün tıp okulu öğrencileri işgali protesto için toplanmış ve onlara devrin ünlü doktorları da destek vermişti. Böylece tıp bayramı, tıp mesleği mensuplarının yurt savunma hareketi olarak başlamıştır. 1976 yılından bu yana da sadece 14 Mart günü değil, 14 Mart’ı içine alan hafta boyunca kutlama yapılmaktadır” dedi.

Dünyada saygın bir meslek olan hekimliğin, bir o kadar zor ve büyük fedakârlık gerektirdiğini kaydeden Rektör Güven, şu ifadeleri kullandı:

“Sağlıklı olmak ve sağlıklı yaşamak hepimizin ortak isteğidir. Sağlıklı toplum ve sağlıklı nesiller yetiştirmek ise ülkelerin temel amaçları arasındadır. Sağlık hizmetinin verilmesinde önemli rolü bulunan hekimlerimiz, büyük sorumluluk üstlenmekte ve özveriyle çalışmaktalar. Mesai mefhumu gözetmeksizin görev yapan hekimlerimiz, hastalarını sağlığa kavuşturmak için büyük çaba sarf etmektedir. O yüzden biz hekimlik mesleğini çok önemli, bir o kadar da kıymetli meslek olarak görmekteyiz. Sağlık alanında gelişmişlik çitasını üst seviyelere çıkarmayı başarmış ve tüm dünyaya örnek teşkil eden ülkemizin, bu alanda daha da ileri gideceğini ümit ediyorum.”

Rektör Güven, hekimlerin daha iyi şartlarda hastalarına sağlık hizmeti vermesi için yaşadıkları zorlukların en aza indirgenmesi, özlük haklarının iyileştirilmesi ve onlara her zaman güvenilmesi gerektiğini belirtirken, tüm sağlık çalışanlarının 14 Mart Tıp Bayramını kutladı.