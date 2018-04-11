ERÜ Rektörü Güven’den, Üniversitede Görevli Çevik Kuvvet Ekibine Ziyaret

Erciyes Üniversitesi (ERÜ) Rektörü Prof. Dr. Muhammet Güven, Türk Polis Teşkilatının 173. kuruluş yıldönümü münasebetiyle üniversitede görevli çevik kuvvet ekibini ziyaret etti.
Ziyarette tek tek çevik kuvvet ekibi ile tokalaşan Rektör Prof. Dr. Muhammet Güven ile Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Mustafa Kemal Apalak, çevik kuvvet polisleri ile bir süre sohbet etti ve 10 Nisan Polis Günü ve Haftalarını kutladı.
Rektör Güven, ayrıca, çevik kuvvet polislerine görevlerinde başarılar diledi.
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