ERÜ, Yurtiçi Akademik Danışman Toplantısı’na ev sahipliği yaptı

Yükseköğretim ve Yurtdışı Eğitim Genel Müdürlüğü tarafından düzenlenen YLSY Yurtiçi Akademik Danışman Toplantısı, Erciyes Üniversitesi (ERÜ) ev sahipliğinde yapıldı.

15 Temmuz Yerleşkesinde düzenlenen toplantının açılış konuşmasını yapan ERÜ Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Kemal Apalak; 1416 kavramının yavaş yavaş sosyal birlikteliği getirmeye başladığını, 1416 mensuplarını bir arada toplamaya çalışılacağının belirtilmesinin kendilerini memnun ettiğini dile getirdi. Yükseköğretim ve Yurtdışı Eğitim Genel Müdürü Bülent Çiftçi ise konuşmasında 2005-2017 yılları arasında 9 bin kişinin kanundan faydalandığını, şuanda ise 3 bin 842 öğrencinin 50 farklı ülkede eğitime devam ettiğini söyledi. Kanunun eski bir kanun olmasından dolayı bazı revizyona gitme zorunluluğu hissettiklerini dile getiren Çiftçi konuşmasını şöyle sürdürdü;

“1416 sayılı kanun ecnebi memleketlere gönderilecek talebe hakkında kanun olarak 1929 yılında çıkmış çok eski ama ülkemizin nitelikli insan kaynağını oluşturma bakımından da çok önemli bir kanun. 1929 yılından 2005 yılına kadar 9 bin 500 civarında bursiyerimiz bu kanundan faydalanmış. 2005 ile 2017 arasında yine 9 bin kişi bu kanundan faydalanmış durumdalar. Mevcut sistemimizde 3 bin 842 öğrencimiz halen dünyanın 50 farklı ülkesinde yükseklisans ve doktora eğitimine devam ediyor. Kanun gerçekten çok eski bir kanun. 2016 yılında 1416 sayılı kanun kapsamındaki bursiyerlerimiz hem kanun hem de mevcut programın işleyişi ile ilgili bazı revizyonlara gitme zorunluluğunu hissettik. Bu bağlamda bir çalıştay yapıldı. Çalıştayın sonunda özellikle bakanlığımız olmak üzere kendimize birçok yeni ödevler çıkardık. O günden bu yana kanunda mevzuat değişiklikleri vesaire gibi eylem planı çıkardık.”

Programda konuşan Milli Eğitim Bakanlığı Müsteşar Yardımcısı Prof. Dr. Ahmet Emre Bilgili da iyileştirmelerin devam edeceğinin altını çizerek; “İfade edildiği gibi bir çalıştay yapıldı, bu çalıştay bize olayın çeşitli boyutlarıyla ilgili bir bilgi verdi. Bu bilgiyi masaya yatırdık. Bakanlık olarak bu bilgiyi masaya yatırdık, bir kurgu çıkardık. Bu kurgu, süreçleri iyileştirmeyi hedefliyordu. İşin öğrenci seçiminden, öğrenim sürecini de dahil ederek geri dönüşlere kadar bir kurgu içeriyordu süreçleri iyileştirmeye yönelik. Gerçekten önemli adımlar atıldı. Ama her şey bitmiş değil, iyileştirmenin sonu yok, devam edeceğiz” dedi.

Toplantıya Kırşehir Ahi Evran Üniversitesi, Sivas Cumhuriyet Üniversitesi, Niğde Ömer Halisdemir Üniversitesi, Nevşehir Hacı Bektaş Üniversitesi, Abdullah Gül Üniversitesi ve Erciyes Üniversitesi’nden davetliler katıldı. Toplantıyı ayrıca İl Milli Eğitim Müdürü Osman Elmalı da takip etti.