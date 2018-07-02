ERÜ'de 110 ülkeden 261 yabancı uyruklu öğrenci Türkçe öğrendi

KAYSERİ (AA) - Erciyes Üniversitesi bünyesinde faaliyet gösteren Erciyes Üniversitesi Sürekli Eğitim Merkezi (ERSEM) ve Erciyes Üniversitesi Kaşgarlı Mahmud Türkçe Öğretim Araştırma Uygulama Merkezi'nde (ERÜTÖMER) Türkçe eğitimlerini tamamlayan 110 ülkeden 261 yabancı uyruklu öğrenci mezun oldu.
ERÜ'den yapılan yazılı açıklamaya göre, yerleşkedeki Sabancı Kültür Sitesi'nde gerçekleştirilen mezuniyet törenine Rektör Yardımcıları Prof. Dr. Murat Doğan, Prof. Dr. Emine Alp Meşe, Prof. Dr. Nafiz Kahraman ve Prof. Dr. Kurtuluş Karamustafa, ERSEM Müdürü Prof. Dr. Derviş Karaboğa, ERÜTÖMER Müdürü Doç. Dr. Turgut Koçoğlu ile akademisyenler, öğrenciler ve veliler katıldı.
Programda konuşan ERSEM Müdürü Karaboğa, merkezin geniş kapsamlı, karşılaştırmalı ve uygulamalı eğitim veren kurum olduğunu belirtti.
Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Emine Alp Meşe de mezun olan yabancı uyruklu öğrencilere başarı dileyerek, öğrencilerin zorlu bir süreçten geçtiğini ifade etti.
Meşe, yabancı öğrencilerin ülkelerine döndüklerinde Türkiye'yi en iyi şekilde tanıtacaklarını ifade ederek, şunları aktardı:
"Zorlu bir 9 aylık eğitimin sonunda Türkçeyi çok güzel öğrenmiş ve ifade etmiş olduğunuzu görmekteyiz. Dil öğrenmek sadece o dili öğrenmek değil, o dilin kültürünü öğrenmekle olur. Sizler burada lisansınızı tamamlayarak, belki yüksek lisansınızı yapıp doktoranıza devam edeceksiniz. Ülkelerinize döndüğünüzde ülkemizi en iyi şekilde tanıtacağınıza inanmaktayız. Bizim kültür elçimiz olmanızı sizlerden bekliyoruz. 40. yılını kutlayan Erciyes Üniversitesi, uluslararası alanda büyük bir çaba gösteriyor. Bunu da 100'den fazla ülkeden öğrenci ile gösteriyor. Bu sayının da her geçen gün artacağını düşünüyoruz. Çünkü uluslararası öğrencilerimiz bizim zenginliğimiz. O yüzden her şeyden önce sizlere ve sizlere emek veren hocalarımıza teşekkür ediyoruz. Bundan sonraki akademik hayatınızda sizlere başarılar diliyorum."
Konuşmaların ardından öğrencilere sertifikaları verildi.
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