ERÜ'de 110 ülkeden 261 yabancı uyruklu öğrenci Türkçe öğrendi

"Zorlu bir 9 aylık eğitimin sonunda Türkçeyi çok güzel öğrenmiş ve ifade etmiş olduğunuzu görmekteyiz. Dil öğrenmek sadece o dili öğrenmek değil, o dilin kültürünü öğrenmekle olur. Sizler burada lisansınızı tamamlayarak, belki yüksek lisansınızı yapıp doktoranıza devam edeceksiniz. Ülkelerinize döndüğünüzde ülkemizi en iyi şekilde tanıtacağınıza inanmaktayız. Bizim kültür elçimiz olmanızı sizlerden bekliyoruz. 40. yılını kutlayan Erciyes Üniversitesi, uluslararası alanda büyük bir çaba gösteriyor. Bunu da 100'den fazla ülkeden öğrenci ile gösteriyor. Bu sayının da her geçen gün artacağını düşünüyoruz. Çünkü uluslararası öğrencilerimiz bizim zenginliğimiz. O yüzden her şeyden önce sizlere ve sizlere emek veren hocalarımıza teşekkür ediyoruz. Bundan sonraki akademik hayatınızda sizlere başarılar diliyorum."

Konuşmaların ardından öğrencilere sertifikaları verildi.

