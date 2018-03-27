ERÜ’de “Mehmetçik Vakfı” Yararına Kermes Düzenlendi

Erciyes Üniversitesi Edebiyat Fakültesi öğrencileri, Mehmetçik Vakfı yararına kermes düzenledi.

Edebiyat Fakültesi önünde düzenlenen kermes hakkında bilgiler veren Arş. Gör. Arzu Cebe, Edebiyat Fakültesi İbrani Dili ve Edebiyatı Bölümü olarak tüm gelirini Mehmetçik Vakfına bağışlamak üzere öğrenciler ve öğretim üyeleri ile birlikte kermes düzenlediklerini söyledi.