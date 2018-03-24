Erciyes Üniversitesi (ERÜ) rektörlüğü tarafından yapılan yazılı açıklamada; üniversitenin soruşturma sürecinden yüzünün akıyla çıktığını, halihazırda üniversitenin üst yöneticileri ile ilgili yürütülen bir adli soruşturma bulunmadığını söyledi.

ERÜ Rektörlüğü tarafından yapılan açıklamada Rektör Prof. Dr. Muhammet Güven’in göreve geldiği günden itibaren önceki dönemdeki başarıları sürdürmeye, çeşitlendirmeye ve zenginleştirmeye büyük önem verdiği ifade edilerek; "Bilindiği üzere 2015 yılı sonunda son derece şeffaf ve rekabetçi bir seçim sürecinin ardından Prof. Dr. Muhammet Güven, cumhurbaşkanımızın onayı ile üniversitemiz Rektörlüğüne atanmıştır. Erciyes Üniversitesi yönetimi anılan tarihten itibaren üniversitemizin önceki dönem başarılarını sürdürmeye, çeşitlendirmeye ve zenginleştirmeye büyük önem atfetmektedir. Üniversitemizin bilimsel başarısını ortaya koyan ölçütler ve üniversitemizin 10 araştırma üniversitesinden biri olarak seçilmesi bu çabanın görünür sonuçlarından yalnızca bir kaçıdır" denildi.

"Yürütülen adli soruşturma yok"

Erciyes Üniversitesi’nin, 15 Temmuz hain darbe girişimi karşısında devletinin ve milletinin yanında olmuş, soruşturma süreçlerindeki kurumsallaşma ve hassasiyetiyle diğer kurumlara rehberlik ettiğinin belirtildiği açıklamada şu ifadelere yer verildi;

"Son günlerde bu başarıların haklı gururunu ve elbette ki devamını gölgelemeye çalışan dezenformasyon çabalarının üzülerek bazı basın yayın organlarında da yansımalarını görmekteyiz. Söz konusu yansımalara kaynaklık eden enformasyonun gerçekleri göz ardı edip hayali senaryolarla üretilen komplo teorilerinin bir ürünü olduğunu ’denetim ve eleştiri’ hakkına duyduğumuz büyük saygıdan dolayı güçlükle ifade ediyoruz. Bu vesileyle bir kez daha, ileri sürülen ve iftira niteliği taşıyan asılsız iddiaların gerek yargı mercileri, gerekse ilgili merciler tarafından titizlikle soruşturulduğunu, üniversitemizin soruşturma sürecinden yüzünün akıyla çıktığını, halihazırda üniversitemiz üst yöneticileri ile ilgili yürütülen bir adli soruşturma bulunmadığını ve bu nedenle bazı basın-yayın organlarında çıkan haberlerin gerçeği yansıtmadığını vurgulama gereği duymaktayız. Bu tür girişimlerin üniversitemizin araştırma ve üretim performansı yanında en çok da FETÖ terör örgütü ile mücadele sürecine zarar vereceğini düşünüyor, basınımıza üniversitemizle ilgili her türlü haber ve bilginin teyidi konusunda gerekli tüm desteği vereceğimizi kamuoyunun bilgisine saygı ile sunuyoruz."