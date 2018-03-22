ERÜ’den Çanakkale’ye Öğrenci Turları Devam Ediyor

Erciyes Üniversitesi’nde “Vatan Sevgisi ve Milli Şuur” projesi kapsamında Çanakkale’ye öğrenci turları devam ediyor.

Bu yılki 50 öğrenciden oluşan ilk kafile, Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Karamehmet Yıldız ile Diş Hekimliği Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Adnan Öztürk tarafından Çanakkale’ye uğurlandı. Üniversitenin Sabancı Nizamiyesi önünde gerçekleştirilen uğurlamada konuşan Okutman Ahmet Nedim Kilci, 5 gün sürecek tur kapsamında öğrencilerin Bursa, Edirne, Çanakkale ve Ankara’yı ziyaret edeceklerini söyledi.

Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Karamehmet Yıldız da, Çanakkale Zaferi’nin dünyaya örnek olan bir zafer olduğunu söyledi. Prof. Dr. Yıldız, “Öğrencilerimizin milli kültür ve şuurunu artırmak için her yıl olduğu gibi öğrencilerimizin bir kısmını Çanakkale’ye uğurluyoruz. Orada eminim ki, şuanda içinde bulundukları ruh halinden çok daha farklı bir atmosferde olacaklardır. Ümit ettiklerinin çok ötesinde bir milli şuur, milli bilinç kazanmış olarak üniversitemize döneceklerdir” dedi.