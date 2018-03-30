Eruh'ta terör saldırısı: 6 güvenlik görevlisi şehit (4)

ŞEHİTLER İÇİN CAMİLERDE SELA OKUNDU Bugün sabah saatlerinde merkeze bağlı Ormanardı köyü kırsalında yol yapım çalışmasında emniyeti sağlayan güvenlik güçlerine düzenlenen saldırıda şehit olan 6 güvenlik korucusu için Siirt kent merkezindeki camilerde sela okundu. Okunan selada, 6 şehidin isimleri art arda söylendi. Okunan selanın ardından üzerinde Türk bayrakları ambulanslar, şehit cenazelerini almak üzere Siirt Devlet Hastanesi önüne geldi. Burada bekleyen şehit yakınları sinir krizleri geçirdi. Hastane içerisine girmek isteyen şehit yakınları ve binlerce kişi, güvenlik görevlileri tarafından sakinleştirilmeye çalışıldı. Şehit 6 güvenlik korucusunun cenazeleri bugün saat 16.00'da merkeze bağlı Ekmekçiler köyü mezarlığında düzenlenecek törenle toprağa verilecek. Cenaze törenine İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'nun da katılması bekleniyor.