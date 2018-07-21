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ERUNİM MTTB Camiası Derneği Vefa ve Kardeşlik Buluşması

GÜNCEL HABERLERİ  | 21.07.2018 15:44 | Son Güncelleme

Eski TBMM Başkanı İsmail Kahraman: "Bir tane hain çıktı, darbe yapmaya kalktı. O tabii bir piyon. Yoksa 160 ülkede okul açacak, sigorta şirketleri, okulları, televizyonu, üniversitesi olacak. Bu bir kişi değil, bu toprağın insanı değil, bu inancın insanı değil, bir zalim"

Eski TBMM Başkanı İsmail Kahraman, "Bir tane hain çıktı, darbe yapmaya kalktı. O tabii bir piyon. Yoksa 160 ülkede okul açacak, sigorta şirketleri, okulları, televizyonu, üniversitesi olacak. Bu bir kişi değil, bu toprağın insanı değil, bu inancın insanı değil, bir zalim." dedi.

Kahraman, Samsun Büyükşehir Belediyesi Sanat Merkezi'nde düzenlenen Erzurum Üniversitesi Mezunları (ERUNİM) Milli Türk Talebeleri Birliği (MTTB) Camiası Derneğinin 18'inci Vefa ve Kardeşlik Buluşması etkinliğinde yaptığı konuşmada, FETÖ'nün 15 Temmuz darbe girişiminde yaşadıklarını anlattı.

TBMM'deyken saldırıya uğradıklarına işaret eden İsmail Kahraman, "Darbe beklemiyorduk. Bir tane hain çıktı, darbe yapmaya kalktı. O tabii bir piyon. Yoksa 160 ülkede okul açacak, sigorta şirketleri, okulları, televizyonu, üniversitesi olacak. Bu bir kişi değil, bu toprağın insanı değil, bu inancın insanı değil, bir zalim. 'Özür dileyemem, tövbe edemem ama bir itirafta bulunuyorum' diyebilir. 'Ben kullanıldım' diyebilir. Bunları demiyor da halen bir inanç içerisinde oluyor. Kaç kişi o yüzden perişan. Bu leke temizlenecek ama biraz zamanımızı alacak." ifadelerini kullandı.

Darbe girişimi sırasında Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve Başbakan Binali Yıldırım'a ulaşamadığına aktaran Kahraman, şunları söyledi:

"Genel sekreterim, koruma müdürüm, özel kalem müdürüm bana, '1 numaraya bir şey olursa size sıra gelecek, sizi kimsenin bulamayacağı bir yere saklayalım' dediler. Bunu iyi niyetle söylediler. Kaptanlar gemiyi terk etmezler. Kim terk eder? Fareler. Ben fare değilim. Aldım abdestimi, doğru Meclis'e gittim. Grup başkanvekillerini çağırdım ve 'Yarın saat 14.00'te Meclisi olağanüstü toplantıya çağırıyorum' diye mesaj attım. O gün 3 parti Meclisteydi. Bunlar AK Parti, CHP ve MHP idi. CHP'den 16, MHP'den 10 kişi vardı. Toplam 150 kişi Meclisteydi. Bunların içerisinde de 16 AK Parti'li kadın milletvekillerimiz vardı. Sema Kırcı, Balıkesir milletvekiliydi. O da Meclise gelmişti. 19 yaşında oğlu var, hukuka kaydolmuş. Oğluna, 'Al abdestini, 2'şer rekat sefer namazı kılıyoruz ve Meclise şehit olmaya gidiyoruz' dedi. Şimdi ben Sema Hanımı gördüğümde 'Nene Hatun' diye sesleniyorum."

Konuşmaların ardından İsmail Kahraman'a çeşitli hediyeler verildi.

Programa, Samsun Valisi Osman Kaymak, TBMM İçişleri Komisyonu Başkanı Celalettin Güvenç, AK Parti Erzurum Milletvekili Recep Akdağ, AK Parti Samsun milletvekilleri Fuat Köktaş ve Orhan Kırcalı, Büyükşehir Belediye Başkanı Zihni Şahin, Ondokuz Mayıs Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Sait Bilgiç, Atakum Belediye Başkanı İshak Taşçı ile kaymakamlar, ilçe belediye başkanları ve sivil toplum kuruluşlarının temsilcileri katıldı.

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eski tbmm başkanı İsmail Kahraman Samsun Vefa ve Kardeşlik Buluşması

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