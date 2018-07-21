ERUNİM MTTB Camiası Derneği Vefa ve Kardeşlik Buluşması

Eski TBMM Başkanı İsmail Kahraman, "Bir tane hain çıktı, darbe yapmaya kalktı. O tabii bir piyon. Yoksa 160 ülkede okul açacak, sigorta şirketleri, okulları, televizyonu, üniversitesi olacak. Bu bir kişi değil, bu toprağın insanı değil, bu inancın insanı değil, bir zalim." dedi.

Kahraman, Samsun Büyükşehir Belediyesi Sanat Merkezi'nde düzenlenen Erzurum Üniversitesi Mezunları (ERUNİM) Milli Türk Talebeleri Birliği (MTTB) Camiası Derneğinin 18'inci Vefa ve Kardeşlik Buluşması etkinliğinde yaptığı konuşmada, FETÖ'nün 15 Temmuz darbe girişiminde yaşadıklarını anlattı.

TBMM'deyken saldırıya uğradıklarına işaret eden İsmail Kahraman, "Darbe beklemiyorduk. Bir tane hain çıktı, darbe yapmaya kalktı. O tabii bir piyon. Yoksa 160 ülkede okul açacak, sigorta şirketleri, okulları, televizyonu, üniversitesi olacak. Bu bir kişi değil, bu toprağın insanı değil, bu inancın insanı değil, bir zalim. 'Özür dileyemem, tövbe edemem ama bir itirafta bulunuyorum' diyebilir. 'Ben kullanıldım' diyebilir. Bunları demiyor da halen bir inanç içerisinde oluyor. Kaç kişi o yüzden perişan. Bu leke temizlenecek ama biraz zamanımızı alacak." ifadelerini kullandı.