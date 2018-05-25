ERÜ'nün araştırma üniversitesi olması

KAYSERİ (AA) - Erciyes Üniversitesi (ERÜ) Rektörü Prof. Dr. Muhammet Güven, araştırma üniversiteleriyle hızlı şekilde doktoralı vatandaş sayısının artacağını bildirdi.
Prof. Dr. Güven, üniversite yerleşkesindeki bir lokantada düzenlenen iftar programında, başarılı çalışmalara imza attıklarını dile getirdi.
Güven, 10 araştırma üniversitesi arasında yer almalarına ilişkin şunları kaydetti:
"ERÜ artık Türkiye ve dünya sıralamalarında önemli bir yer tutan üniversite. Araştırma üniversitesi olmak güzel. Bizlere ciddi sorumluluklar da yüklüyor. Bizlere ülkemizin ihtiyaç duyduğu bilim adamlarını yetiştirmek sorumluluğu düşüyor. Doktoralı öğretim elemanı ve doktoralı bilim insanı yetiştirmek bunlardan biri. Ülkelerin ekonomik düzeyleri, gelişmişlikleriyle bugün dünyada doktoralı vatandaş sayısı doğru orantıda ilerliyor. Biz buna ülke olarak biraz geç kaldık. Bu araştırma üniversiteleriyle hızlı şekilde doktoralı vatandaş sayısını arttıracağız. Bununla çok sayıda bilimle uğraşan, araştırma yapmayı bilen insanımız olacak. Bu da bizim ileride yüksek teknoloji ve bilimsel çalışmalar yapma potansiyelimizi arttıracak."
Yüksek teknoloji üretilmesi konusunda araştırma üniversitelerinin önemli çalışmalar yapabileceğini aktaran Güven, özellikle savunma, havacılık ve uzay sanayisi, ilaç ile enerji sektöründe akademik, donanımsal altyapıya sahip olduklarını dile getirdi.
Güven, yeni kurulacak üniversitelerin gerekli olduğuna inandığını ifade etti.
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