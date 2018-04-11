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Eryılmaz, zabıta personeliyle bir araya geldi

GÜNCEL HABERLERİ  | 11.04.2018 11:35 | Son Güncelleme

Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreteri Muhsin Eryılmaz, yakın zamanda KPSS atamasıyla Zabıta Daire Başkanlığı’nda görev yapmaya başlayan personellerle bir araya geldi.Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreteri Muhsin Eryılmaz, yakın zamanda KPSS atamasıyla Zabıta Daire Başkanlığı’nda görev yapmaya başlayan personellerle Kültür ve Kongre Merkezi Toplantı Salonu’nda bir araya geldi.

Eryılmaz, zabıta personeliyle bir araya geldi

Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreteri Muhsin Eryılmaz, yakın zamanda KPSS atamasıyla Zabıta Daire Başkanlığı’nda görev yapmaya başlayan personellerle bir araya geldi.
Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreteri Muhsin Eryılmaz, yakın zamanda KPSS atamasıyla Zabıta Daire Başkanlığı’nda görev yapmaya başlayan personellerle Kültür ve Kongre Merkezi Toplantı Salonu’nda bir araya geldi. Ziyarette zabıta memurlarıyla tek tek tokalaşan Eryılmaz’a Zabıta Daire Başkanı, birimin personel yapısı hakkında bilgilendirmede bulundu.
Yeni göreve başlayan zabıta memurlarının kendilerini tanıttıkları toplantıda Eryılmaz, kendileri için önceliğin ülkenin birlik ve beraberliği olduğunu belirtti. Zabıtalığın farklı bir görev olduğunu ve personellerin üniforma taşıdıklarına dikkat çeken Eryılmaz, üniformanın sorumluluğu artırdığını ifade etti. Zabıtanın beldenin nizam ve düzenini sağlamakla yükümlü olduğunu dile getiren Eryılmaz, “Sizler aynı zamanda vatandaşların huzuru için çaba sarf ediyorsunuz. Vatandaşlar sizleri görev başında gördüğünde belediyeyi görüyor. Dolayısıyla insan ilişkileri ve iletişim becerileriniz üst düzeyde olması gerekir. Vatandaşlara karşı oldukça kibar ve nazik davranmalısınız. Herhangi bir görev icra ederken neden bu görevi yaptığınızı belirtmelisiniz. Herhangi bir siyasi parti ayrımı yapmadan bütün vatandaşlara adil davranmalısınız.” dedi.
Memurlar mevzuatı ve zabıta yönetmenliği hakkında da personellere bilgi veren Eryılmaz, son olarak personellerle birlikte fotoğraf çekti.

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