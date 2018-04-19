Erzincan Belediyesinden büyük vefa

Erzincan Belediyesi şehrin yetiştirdiği Halk Müziği sanatçılarından olan ve yaptığı besteleri TRT repertuarına giren, Hafız Şerif’in mezarını yaptırdı. 15 Ekim 1948 tarihinde vefat eden Hafız Şerif’in mezarı doğduğu köy olan Çatalören köyü mezarlığında bulunuyor.
Mezarı başında Hafız Şerif’in 82 yaşında olan kızı Hafize Yıldız ile bir süre sohbet eden Erzincan Belediye Başkanı Cemalettin Başsoy “Erzincan’ın yetiştirdiği değerli sanatçılarımızdan Hafız Şerif’in mezarının kaldırılmadığını duyduk ve hemen harekete geçerek önce mezarını yerini tespit ederek mezarını kaldırdık. Babasının isteğiyle imamlık mesleğine başlıyor. Daha sonra İstanbul’a giderek sanat hayatına başlıyor ve ismini tüm Türkiye’ye duyuruyor. 1939 depremi sonrası Erzincan’a gelerek imamlık mesleğine devam ediyor. Onun söyleyip yaydığı pek çok türkü sonradan ilgililerce derlenerek sanatçıların ve TRT’nin repertuarına girmiştir.” dedi.
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