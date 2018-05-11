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Erzincan Binali Yıldırım Üniversitesinde mezuniyet töreni

GÜNCEL HABERLERİ  | 11.05.2018 19:27 | Son Güncelleme

Üniversiteden mezun olan 3 bin 500 öğrenci keplerini havaya atarak mezun olmanın mutluluğunu yaşadı

ERZİNCAN (AA) - Erzincan Binali Yıldırım Üniversitesinde (EBYÜ) mezuniyet töreni yapıldı.

EBYÜ Yalnızbağ Yerleşkesi'ndeki mezuniyet törenine Erzincan Valisi Ali Arslantaş, Erzincan Belediye Başkanı Cemalettin Başsoy, AK Parti Erzincan Milletvekili Sebahattin Karakelle, EBYÜ Rektörü Prof. Dr. İlyas Çapoğlu, çeşitli kamu kurum ve kuruluşlarının temsilcileri, öğretim üyeleri, öğrenciler ve velileri katıldı.

Rektör Prof. Dr. İlyas Çapoğlu, törende yaptığı konuşmada, üniversitede yaptıkları çalışmalar hakkında bilgi vererek, emeği geçenlere teşekkür etti.

Öğrencilere hitap eden Çapoğlu, şöyle konuştu:

"Mezuniyetiniz devlet ve millet için hayırlı olsun. Sahip olduğunuz mezuniyet belgeniz üniversite hayatınız için son söz olabilir ama bundan sonraki hayatınız için önsöz niteliğindedir. Bundan sonraki hayatınızda çok büyük zorluklarla karşılaşacaksınız. Ne kadar güçlü olursanız, ne kadar çok alın teri akıtırsanız bu zorlukları yenerek hayallerinizi gerçekleştirebilirsiniz."

Mezun öğrenciler adına konuşan üniversitenin dönem birincisi Meryem Meral ise "Hepimiz eminim ki farklı hayallerle beklentilerle bu üniversitede 4 yılımızı geçirdik. Bazen ağladık bazen güldük. Şimdiyse bir takım güçlük ve sıkıntılarla sürdürdüğümüz bu yolculuğun sonuna geldik. Bundan sonra birer Erzincan Binali Yıldırım Üniversitesi mezunu ve elçisi olarak üzerimize düşen sorumluluğu yerine getireceğiz." dedi.

Konuşmaların ardından üniversiteyi dereceyle bitiren öğrencilere protokoldekilerce başarı belgeleri ve çeşitli hediyeler takdim edildi.

Törenin sonunda yemin edip mezun olan 3 bin 500 öğrenci, keplerini havaya atarak mezun olmanın mutluluğunu yaşadı.

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