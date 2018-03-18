Erzincan da 18 mart şehitler günü etkinlikleri

18 Mart Şehitler Günü münasebetiyle Erzincan da şehitlere yönelik anma etkinlikleri düzenlendi.

Etkinlikler kapsamında Garnizon Şehitliğinde düzenlenen törene, Erzincan Valisi Ali Arslantaş, 3. Ordu Kurmay Başkanı ve Garnizon Komutanı Tümgeneral Mehmet Özoğlu, Erzincan Milletvekili Sebahattin Karakelle, Erzincan Belediye Başkanı Cemalettin Başsoy, kamu kurum müdürleri, sivil toplum kuruluşu temsilcileri, askeri ve sivil erkan ile şehit yakınları katıldı.

Erzincan Valisi Ali Arslantaş, 3. Ordu Kurmay Başkanı ve Garnizon Komutanı Tümgeneral Mehmet Özoğlu, Erzincan Belediye Başkanı Cemalettin Başsoy ve Erzincan Şehit Ailelerini Koruma Derneği Başkanı Özel Kılıç tarafından anıta çelenk konulmasının ardından, saygı duruşu ve saygı atışı yapılarak, İstiklal Marşı okundu. Şeref defterini imzalayan Erzincan Valisi Ali Arslantaş, deftere yazdığı mesajında şu ifadelere yer verdi; “Tarih boyunca istiklal ve bağımsızlığını, milli birlik ve bütünlüğünü her şeyin üstünde tutan, bu uğurda büyük bedeller ödeyen aziz milletimiz, hiçbir zaman esaret altında yaşamayı kabul etmemiş, canından aziz bildiği kutsal vatan topraklarını, canı ve kanı pahasına korumasını bilmiştir. Çanakkale Zaferi, çağın en modern silahları ile kuşanmış düşmanın gücü karşısında, aziz milletimizin birlik ve beraberlik içerisinde inanarak, azmederek neleri başarabileceğinin en güzel kanıtı olmuştur.

Aziz ve Kahraman Şehitlerimiz, Türk tarihine altın harflerle yazılan ve Kurtuluş Savaşı’mızın temellerinin atıldığı Çanakkale Zaferi’ni kutlamak ve bu kutsal vatan uğruna canlarını hiçe sayarak göğsünü düşmana siper eden siz aziz şehitlerimizi anmak için huzurunuzdayız.

Üzerinde bağımsız ve hür olarak yaşadığımız bu vatanı, bağımsızlığımızın, özgürlüğümüzün, vatan sevgimizin, birlik ve bütünlüğümüzün simgeleri olarak, gönlümüzde yaşayan siz aziz şehitlerimize borçluyuz. Sizlerin, vatanımızın bağımsızlığı için yaptığı fedakârlıkların değeri, hiçbir şeyle ölçülemeyecek kadar büyüktür.

Tertemiz kanlarınız ile suladığınız kutsal vatan toprakları, değerlerine bağlı, geçmişine saygılı, kendisine bırakılan mirası hakkıyla taşıyacak olan Türk gençliğine emanettir. Emanetinizi sonsuza kadar koruyacağımızı ve yaşatacağımızı bilerek rahat uyuyunuz. Bu kutsal emanet kanımızın son damlasına kadar aynı cesaret ve kararlılıkla ilelebet muhafaza edilecektir.

Çanakkale Zaferi’nin 103. yıldönümü vesilesiyle, bize böyle bir zaferin gururunu yaşatan başta Gazi Mustafa Kemal Atatürk ve silah arkadaşları olmak üzere, mukaddes vatanımızın bölünmez bütünlüğü uğruna gözlerini kırpmadan canlarını feda eden aziz şehitlerimizi rahmetle ve minnetle anıyoruz. Ruhunuz şad olsun.”

Daha sonra Garnizon Şehitliği, Terzibaba Mezarlığındaki Deprem Şehitliği ve Hava Şehitliği ziyaret edildi. Şehit mezarlarına karanfiller bırakılarak, dualar edildi.

Buradaki programın ardından Erzincan Valisi Ali Arslantaş, Eşi Hatice Arslantaş, 3. Ordu Kurmay Başkanı ve Garnizon Komutanı Tümgeneral Mehmet Özoğlu ve kamu kurum müdürleri şehit yakınları ve gazilerimiz ile yemekte bir araya geldi.

Etkinlikleri kapsamında Erzincan Valiliği Aile ve Sosyal Politikalar İl Müdürlüğü tarafından şehit yakınları ve gazilere yönelik düzenlenen yemek programında konuşan Erzincan Valisi Ali Arslantaş; “Çanakkale Zaferinin kazanıldığı aynı ruh ve heyecanla bugün Mehmetçiklerin sınır ötesi harekâtta mücadele ettiklerini belirterek, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın Afrin’in kontrolünün sağlandığı müjdesini milletimize verdiğini katılımcılara aktardı. Devletlerin ayrı bir dili olduğunu ve bu dilden devletlerin karşılıklı olarak konuşup, anlaştıklarını söyleyen Vali Arslantaş konuşmasında; “Zeytin Dalı Harekâtı’nın başlangıç tarihi 24 Ağustos’tu. Fırat Kalkanı Harekâtı’nın yapıldığı sahada daha önce 24 Ağustos günü Mercidabık Zaferi’ni, Yavuz Sultan Selim kazanmıştı. Yine Zeytin Dalı Harekâtı başlamadan önce Cumhurbaşkanlığı Sarayı’nda, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın, Amerikan Başkanı ile yaptığı telefon konuşmasının fotoğrafı paylaşıldı. Arka tarafta da 57’nci Alayın sancağı gösterilmişti. Bugün 18 Mart Şehitler Günü’nde bu zafer haberi geldi. Harekâtın başlamasının 57’nci gününün akabinde geldi. Bütün bunlar devletimizin dosta güven düşmana korku salmak üzere devletlerin anlayacağı dille bütün dünyaya verdiği mesajlardır.” dedi. Vali Arslantaş konuşmasının sonunda bu harekât kapsamında ve daha önceki şehitleri rahmetle anarak, gazilerimize ise sağlıklı uzun ömürler diledi.

Vali Arslantaş’ın konuşmasının ardından yemek programına geçildi. Akabinde Erzincan Hezarfen Ahmet Çelebi Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesinin 18 Mart Mart Şehitleri Anma günü münasebetiyle düzenlemiş olduğu anma programına geçildi.

Erzincan Müftülük Konferans Salonu’nda düzenlenen programa Erzincan Valisi Ali Arslantaş, Eşi Hatice Arslantaş, 3. Ordu Kurmay Başkanı ve Garnizon Komutanı Tümgeneral Mehmet Özoğlu ve kamu kurum müdürleri, sivil toplum kuruluşu temsilcileri, vatandaşlar ve öğrenciler katıldı.

Saygı duruşunda bulunulmasının ardından okunan İstiklal Marşı ile başlayan programda öğrenciler “Çanakkale Şehitleri” adlı şiiri oratoryo ile okudu. Daha sonra günün anlam ve önemine binaen şiirler ve sunular katılımcılara aktarıldı. Son olarak ise “Taş Mektep isimli tiyatro öğrenciler tarafından seslendirilen “Hey On Beşli” ve “Eledim Eledim” türküleriyle birlikte sunuldu.