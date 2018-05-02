Erzincan'da 3.8 büyüklüğünde deprem!

Erzincan'ın Otlukbeli ilçesinde 3.8 büyüklüğünde bir deprem medyana geldi. Deprem yerin 2 km derinliğinde gerçekleşti.
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