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Erzincan'da 3.8 büyüklüğünde deprem!

GÜNCEL HABERLERİ  | 02.05.2018 21:41 | Son Güncelleme

Erzincan'ın Otlukbeli ilçesinde 3.8 büyüklüğünde bir deprem medyana geldi. Deprem yerin 2 km derinliğinde gerçekleşti.

Erzincan'da 3.8 büyüklüğünde deprem!

Erzincan'ın Otlukbeli ilçesinde 3.8 büyüklüğünde bir deprem medyana geldi. Deprem yerin 2 km derinliğinde gerçekleşti.


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Erzincan Otlukbeli deprem

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