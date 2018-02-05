HABER

Erzincan'da 7 milyon TL'lik uyuşturucu operasyonu

GÜNCEL HABERLERİ | 05.02.2018 20:40 | Son Güncelleme

Erzincan'da yaklaşık 7 milyon TL değerinde uyuşturucu ele geçirildi. Erzincan İl Emniyet Müdürü operasyonun bu yılki ilk uyuşturucu operasyonu olduğunu söyledi.

Erzincan'da 7 milyon TL'lik uyuşturucu operasyonu

Erzincan’da bir tırda narkotik dedektör köpeği ile yapılan aramada yaklaşık 7 milyon TL değerinde 30 kilogram uyuşturucu ele geçirildi.

Edinilen bilgiye göre, Erzincan-Erzurum karayolu üzerinde uygulama yapan Erzincan İl Emniyet Müdürlüğü Uyuşturucu ile Mücadele Şube Müdürlüğü ve Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, B.K. (37) idaresindeki bir ırda narkotik köpeğiyle arama yaptı. Aramada tırın kokpit torpidosunun içerisine gizlenmiş yaklaşık 30 kilogram uyuşturucu madde ele geçirildi.

Erzincan İl Emniyet Müdürlüğü bahçesine çekilen tırda incelemelerde bulunan İl Emniyet Müdürü Bülent Şensoy, “Ekiplerimizin yapmış olduğu analiz çalışması sonucu Erzurum yolu üzerindeki uygulama noktasında arkadaşlarımız 60 paket halinde ağırlığı 30 kilogram olan eroin maddesi olarak düşündüğümüz uyuşturucu ele geçirdiler. Geçen sene yaptığımız çalışmalar içerisinde 203 kilogram değişik zamanlarda uyuşturucu ele geçirmiştik. Bu senenin ilk uyuşturucu operasyonu. Bundan sonraki çalışmalarda arkadaşlarımız inşallah daha duyarlı bir şekilde bu çalışmalarına devam ederler. Mücadelemizi bu şekilde devam ettirip, terör örgütlerine yardım eden bu uyuşturucu baronlarına gereğini yapacağız” diye konuştu.

Piyasa değeri yaklaşık 7 milyon TL olan uyuşturucuları taşıyan tırın İran’dan İstanbul’a gittiği öğrenildi. İçerisinde uyuşturucu yakalanan tırın şoförü B.K. hakkında ise adli işlem başlatıldı.

İHA

İstanbul'da şok olay! Uyuşturucu karşıtı çeteden uyuşturucu çıktıİstanbul'da şok olay! Uyuşturucu karşıtı çeteden uyuşturucu çıktı
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
Erzincan uyuşturucu

En Çok Okunan Haberler

Köyüne geri dönene 300 koyun + maaş

Köyüne geri dönene 300 koyun + maaş

Emeklillere 224 lira zam gelebilir

Emeklillere 224 lira zam gelebilir

Adnan Oktar’ın hocası konuştu

Adnan Oktar’ın hocası konuştu

Yeliz Yeşilmen'in aile fotoğrafı olay oldu

Yeliz Yeşilmen'in aile fotoğrafı olay oldu

II. Abdülhamid'in torunu Orhan Osmanoğlu: Erdoğan'ın başına gelenler, Abdülhamid'in tahttan indirildiği zamana benziyor

II. Abdülhamid'in torunu Orhan Osmanoğlu: Erdoğan'ın başına gelenler, Abdülhamid'in tahttan indirildiği zamana benziyor

Hollanda, Ankara Büyükelçisini geri çekti!

Hollanda, Ankara Büyükelçisini geri çekti!

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Diğer Haberler
AGAD’tan gazeteciye yapılan saldırıya kınama

AGAD’tan gazeteciye yapılan saldırıya kınama

Diyanet İşleri Başkanı Erbaş, Riyad Uluslararası Türk Okulunu ziyaret etti

Diyanet İşleri Başkanı Erbaş, Riyad Uluslararası Türk Okulunu ziyaret etti

Diyanet-Sen üyeleri, Adnan Oktar için suç duyurusunda bulundu

Diyanet-Sen üyeleri, Adnan Oktar için suç duyurusunda bulundu

Bakanlar Kurulu sonrası açıkladı: Yerli WhatsApp kurduk

Bakanlar Kurulu sonrası açıkladı: Yerli WhatsApp kurduk

Afrin'de son durum! Dikmetaş Köyü PYD/PKK'dan kurtarıldı

Afrin'de son durum! Dikmetaş Köyü PYD/PKK'dan kurtarıldı

Okullar ve çevresindeki güvenlik tedbirleri görüşüldü

Okullar ve çevresindeki güvenlik tedbirleri görüşüldü

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.