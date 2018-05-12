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Erzincan'da feci kaza: Çok sayıda yaralı var

GÜNCEL HABERLERİ  | 12.05.2018 00:02 | Son Güncelleme

Erzincan'da üç aracın karıştığı zincirleme trafik kazasında biri sağlık görevlisi 5 kişi yaralandı.

Erzincan'da feci kaza: Çok sayıda yaralı var

Faik Bozkurt'un (19) kullandığı 34 NN 2488 plakalı otomobil, Cumhuriyet Mahallesi 400 Sokak'tan Ali Kemali Caddesi'ne çıkarken sağlık görevlisi Zehra Güneş (48) yönetimindeki 24 AB 588 plakalı otomobille çarpıştı. Çarpışmanın etkisiyle savrulan Güneş idaresindeki otomobil karşı yönden gelen Umut Ceylan'ın (38) kullandığı otomobile çarptı.

5 KİŞİ YARALANDI

Kazada, üç aracın sürücüleri ile Güneş idaresindeki otomobilde bulunan Serpil Akbulut (29) ve kardeşi Semanur Akbulut (28) yaralandı. Erzincan Mengücek Gazi Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldıran yaralıların hayati tehlikelerinin bulunmadığı öğrenildi.

Kaza nedeniyle bir süre trafiğe kapanan Ali Kemali Caddesi, araçların çekilmesinin ardından yeniden ulaşıma açıldı.

AA

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Anahtar Kelimeler:
Kaza yaralı trafik

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