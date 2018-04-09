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Erzincan’da mayın imhası sırasında patlama!

GÜNCEL HABERLERİ  | 09.04.2018 11:07 | Son Güncelleme

Son dakika haberi... Erzincan'ın Kemaliye ilçesinde bulunan dinamitlerin imhası sırasında bir uzman çavuşun şehit olduğu, bir askerin yaralandığı bildirildi. Şehit olan 38 yaşındaki Uzman Jandarma Uzman Çavuş Serdal Güneş'in memleketi Niğde'ye ateş düştü.

Erzincan’da mayın imhası sırasında patlama!

Erzincan Valiliği yapılan açıklamada, tespit edilen patlayıcı maddenin imhası sırasında bir uzman çavuşun şehit olduğu, bir askerin ise yaralandığı belirtildi.

Açıklamada şu ifadelere yer verildi:

"Erzincan İl Jandarma Komutanlığınca Kemaliye ilçesi Sandıklı Mahallesi'nde bulunan Karanlık Kanyon içerisindeki kullanılmayan tünellerin birinde patlayıcı madde tespit edilmiştir. Olay yerinde yapılan incelemede, 100 kilogram dinamit lokumu, 8 bin 900 adet tahrip kapsülü, 8 bin 500 metre saniyeli fitil ile 530 adet elektrikli kapsül bulunduğu tespit edilmiştir. 9 Nisan 2018 günü saat 09.15 sıralarında patlayıcı maddelerin imhası esnasında erken ateşlemeden dolayı bir jandarma görevlimiz kazaen şehit olmuştur. Bir jandarma görevlimiz ise patlamadan dolayı hafif şekilde yaralanmıştır. Bizleri derin bir acı ve üzüntüye boğan bu elim olayda hayatını kaybeden aziz şehidimize Allah'tan rahmet, şehidimizin yakınları başta olmak üzere tüm milletimize baş sağlığı, yaralı askerimize de acil şifalar diliyoruz."

ŞEHİDİN KİMLİĞİ BELLİ OLDU

Uzman Çavuş Serdal Güneş'in şehit olduğu haberi, annesi Nadiye Güneş'e, Niğde Vali Yardımcısı Cemil Kılınç tarafından verildi. Babası daha önce vefat ettiği öğrenilen, 1 çocuk babası şehidin yakınları acı haberin duyulması üzerine ailesinin bulunduğu eve akın etti. Şehidin evine Türk bayrakları asıldı.

SEHİT

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Erzincan’da mayın imhası sırasında patlama!Erzincan’da mayın imhası sırasında patlama!
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Erzincan kemaliye patlama şehit

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Okuyucu Yorumları 4 yorum
Siz bu askerlerimize mayın dedektörü vermiyormusınuz ne istiyorsunuz gencecik kardeşlerimizden askerlermizden yazık Günah askerimize Analara babaları artık istemiyoruz şehit haberleri
Yaralımıza şifa, şehidimize de rahmet diliyorum. Milletimizin başı sağ olsun.
Allahım şehadetini kabul etsin
ALLAH RAHMETİ VE MAĞFİRETİ İLE MUAMELE EYLESİN.AİLESİNE ,YAKINLARINA VE MİLLETİMİZE SABIRLAR VERSİN.MEKANIN CENNET OLSUN .
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