Erzincan'dan acı haber geldi! Astsubay'ın şüpheli ölümü!

Edinilen bilgiye göre, Erzincan'ın Refahiye ilçesine bağlı Gümüşakar Jandarma Karakolu Komutanı Jandarma Astsubay Üstçavuş Nuh Alper Bol (31), makam odasında tabancasının ateş alması sonucu hayatını kaybetti.
Askerler tarafından çok sevilen biri olduğu öğrenilen Bol'un Ankara'nın Beypazarı ilçesi Yoğunpelit Mahallesi'nde bulunan ailesine acı haber verildi. Bekar olduğu öğrenilen astsubayın cenazesinin yarın öğle namazını müteakip defnedilmesi bekleniyor.
Erzincan Valiliği'nden yapılan açıklamada ise olayla ilgili adli soruşturma başlatıldığı bildirildi.
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