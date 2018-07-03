Erzincan'dan acı haber geldi! Astsubay'ın şüpheli ölümü!

Edinilen bilgiye göre, Erzincan'ın Refahiye ilçesine bağlı Gümüşakar Jandarma Karakolu Komutanı Jandarma Astsubay Üstçavuş Nuh Alper Bol (31), makam odasında tabancasının ateş alması sonucu hayatını kaybetti.

CENAZESİNİN YARIN DEFNEDİLMESİ BEKLENİYOR

Askerler tarafından çok sevilen biri olduğu öğrenilen Bol'un Ankara'nın Beypazarı ilçesi Yoğunpelit Mahallesi'nde bulunan ailesine acı haber verildi. Bekar olduğu öğrenilen astsubayın cenazesinin yarın öğle namazını müteakip defnedilmesi bekleniyor.

ADLİ SORUŞTURMA BAŞLATILDI

Erzincan Valiliği'nden yapılan açıklamada ise olayla ilgili adli soruşturma başlatıldığı bildirildi.



