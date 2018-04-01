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Erzincan DKKYB yeni başkanı İbrahim Karakuş oldu

GÜNCEL HABERLERİ  | 01.04.2018 09:29 | Son Güncelleme

Erzincan Damızlık Koyun ve Keçi Yetiştiricileri Birliği (DKKYB) 4.

Erzincan DKKYB yeni başkanı İbrahim Karakuş oldu

Erzincan Damızlık Koyun ve Keçi Yetiştiricileri Birliği (DKKYB) 4. olağan genel kurulu yapıldı. İbrahim Karakuş oyların büyük çoğunluğunu alarak yeni başkan seçildi.
Erzincan DKKYB 4. Olağan genel kurulu Erzincan 13 Şubat Kapalı Şehir stadyumunda yapıldı. Saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşının okunmasının ardından Erzincan Damızlık Koyun ve Keçi Yetiştiricileri Birliği faaliyet raporları okundu.
2 bin 40 üyesi bulunan Erzincan Damızlık Koyun Keçi Yetiştiricileri Birliği 4. olağan genel kurulunda Kenan Doğan, İbrahim Karakuş ve Bilal Tunahan başkanlığında 3 liste ile seçime gidildi.
Seçim sonucunda resmi olmayan sonuçlara göre İbrahim Karakuş oyların 593’ünü alarak yeni başkan seçildi.
Diğer adayların oy oranları ise; Bilal Tunahan 475, Kenan Doğan ise 410.

Erzincan DKKYB yeni başkanı İbrahim Karakuş oldu

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