Erzincan iftar vakti 2018: İftara ne kadar kaldı? (2018 Ramazan İmsakiyesi)

Eezincan'da sıcak yaz akşamları yaklaşırken Ramazan ayı da başladı. Uzun süren günler gözler iftar saatinde. Peki orucun açılması için ne kadar beklenecek? Ramazan ayınında iftar vakti saat kaçta? 2018 Ramazan İmsakiyesine göre Erzincan'da iftar vakti saat kaç; sahur ve imsak için Erzincanlılar saat kaçta kalkacaklar?
Erzincan için imsak, iftar ve sahur vaktini 2018 Ramazan imsakiyesinde bulabilirsiniz. İşte Erzincan ve ülkemizdeki tüm şehirlerin 2018 Ramazan imsakiyesi...
|Miladi Tarih
|İmsak
|Güneş
|Öğle
|İkindi
|Akşam
|Yatsı
|1
|16 Mayıs 2018 Çarşamba
|03:17
|05:00
|12:24
|16:17
|19:37
|21:13
|2
|17 Mayıs 2018 Perşembe
|03:15
|04:59
|12:24
|16:17
|19:38
|21:14
|3
|18 Mayıs 2018 Cuma
|03:14
|04:58
|12:24
|16:17
|19:39
|21:15
|4
|19 Mayıs 2018 Cumartesi
|03:13
|04:57
|12:25
|16:18
|19:40
|21:17
|5
|20 Mayıs 2018 Pazar
|03:11
|04:57
|12:25
|16:18
|19:41
|21:18
|6
|21 Mayıs 2018 Pazartesi
|03:10
|04:56
|12:25
|16:18
|19:41
|21:19
|7
|22 Mayıs 2018 Salı
|03:09
|04:55
|12:25
|16:18
|19:42
|21:21
|8
|23 Mayıs 2018 Çarşamba
|03:08
|04:54
|12:25
|16:19
|19:43
|21:22
|9
|24 Mayıs 2018 Perşembe
|03:07
|04:54
|12:25
|16:19
|19:44
|21:23
|10
|25 Mayıs 2018 Cuma
|03:05
|04:53
|12:25
|16:19
|19:45
|21:25
|11
|26 Mayıs 2018 Cumartesi
|03:04
|04:52
|12:25
|16:19
|19:46
|21:26
|12
|27 Mayıs 2018 Pazar
|03:03
|04:52
|12:25
|16:20
|19:47
|21:27
|13
|28 Mayıs 2018 Pazartesi
|03:02
|04:51
|12:25
|16:20
|19:47
|21:28
|14
|29 Mayıs 2018 Salı
|03:01
|04:51
|12:25
|16:20
|19:48
|21:30
|15
|30 Mayıs 2018 Çarşamba
|03:00
|04:50
|12:26
|16:20
|19:49
|21:31
|16
|31 Mayıs 2018 Perşembe
|02:59
|04:50
|12:26
|16:21
|19:50
|21:32
|17
|01 Haziran 2018 Cuma
|02:59
|04:49
|12:26
|16:21
|19:50
|21:33
|18
|02 Haziran 2018 Cumartesi
|02:58
|04:49
|12:26
|16:21
|19:51
|21:34
|19
|03 Haziran 2018 Pazar
|02:57
|04:48
|12:26
|16:21
|19:52
|21:35
|20
|04 Haziran 2018 Pazartesi
|02:56
|04:48
|12:26
|16:22
|19:52
|21:36
|21
|05 Haziran 2018 Salı
|02:56
|04:48
|12:26
|16:22
|19:53
|21:37
|22
|06 Haziran 2018 Çarşamba
|02:55
|04:48
|12:27
|16:22
|19:54
|21:38
|23
|07 Haziran 2018 Perşembe
|02:54
|04:47
|12:27
|16:22
|19:54
|21:39
|24
|08 Haziran 2018 Cuma
|02:54
|04:47
|12:27
|16:23
|19:55
|21:40
|25
|09 Haziran 2018 Cumartesi
|02:53
|04:47
|12:27
|16:23
|19:56
|21:41
|26
|10 Haziran 2018 Pazar
|02:53
|04:47
|12:27
|16:23
|19:56
|21:41
|27
|11 Haziran 2018 Pazartesi
|02:53
|04:47
|12:28
|16:24
|19:57
|21:42
|28
|12 Haziran 2018 Salı
|02:52
|04:47
|12:28
|16:24
|19:57
|21:43
|29
|13 Haziran 2018 Çarşamba
|02:52
|04:46
|12:28
|16:24
|19:58
|21:43
|30
|14 Haziran 2018 Perşembe
|02:52
|04:46
|12:28
|16:24
|19:58
|21:44
Bulunduğunuz ilde sahur, iftar ve imsak vakitlerini aşağıdaki bağlantı ile ulaşabileceğiniz Mynet Ramazan sayfasındaki 2018 Ramazan İmsakiyesi çizelgesinden öğrenebilirsiniz. Sayfanın sağ tarafından bulunan menüden bulunduğunuz ili seçebilirsiniz.
Orucu duayla açmak sünnettir. Bunun dışında hurma varsa hurmayla, zemzem varsa zemzemle başlamak, su ya da çorbayla da devam etmek gerekir. Bunlar yapıldıktan sonra ara verilebilir, akşam namazı kılınır. İftarı açmadan namaz kılmak doğru bulunmaz.
Hızlı bir şekilde yemek yememek gerekir. Doktorlar da bunu tavsiye etmez, sünnet olan da budur. Orucu açtıktan sonra akşam namazını kılıp daha sonra ölçülü bir şekilde yemeğimizi yemek daha doğrusudur. Özellikle açık büfeler israfa sebep olmaktadır, bunlara dikkat etmek gerekir.
SAĞLIKLI ORUÇ İÇİN 8 PRATİK UYGULAMA
TERAVİH NAMAZI NASIL KILINIR?
Bu akşam Ramazan ayının ilk teravih namazı kılınacak. Peki Teravih namazı nasıl kılınır?
İki Rek'atta Bir Selâm Verilerek Teravihin Cemaatle Kılınışı: Yatsı namazının farzı ve son sünneti kılındıktan sonra teravih namazına başlanır. Namaz kıldıracak imam: "Niyet ettim Allah rızası için teravih namazını kılmaya, bana uyanlara imam oldum" diye niyet ederek iftitah tekbirini alıp ellerini bağlar.İmam'ın arkasında kılan cemaat da "Niyet ettim Allah rızası için teravih namazını kılmaya, uydum imama" diyerek niyet eder ve imamın tekbirinden sonra "Allahü Ekber" diyerek tekbir alır ve ellerini bağlar. Bundan sonra imam ve cemaat gizlice "Sübhâneke duası" okur. Sübhaneke'nin okunması bitince (cemaat ayakta başka bir şey okumaz), imam gizlice Eûzü-Besmele, açıktan Fatiha ve bir sûre okur. Cemaatle birlikte rükû ve secdeleri yaptıktan sonra ikinci rek'ata kalkılır. Burada yine imam gizlice Besmele, açıktan da Fatiha ve bir sûre okuyup cemaatle birlikte rükû ve secdeleri yaparak oturulur. Bu oturuşta imam ve cemaat "Ettehiyyatü, Allâhümme salli, Allâhümme bârik ile Rabbenâ " dualarını okuyarak selâm verirler. Böylece iki rek'at kılınmış olur. Ayağa kalkılarak tarif ettiğimiz şekilde ikişer rek'at kılınmaya devam edilerek yirmi rek'at tamamlanır. Bundan sonra üç rek'atlı vitir namazı da cemaatle kılınır.
ERZİNCAN'IN CAMİLERİ
Teravih namazını cemaatle kılmak için Erzincan'ın çeşitli camilerinden birine gidebilirsiniz.
RAMAZAN MESAJLARI
Muharrem İnce'den gözaltına alınan Barış Atay için ilk yorum
Kerkük'teki seçim merkezi sonuçlara isyan edenler tarafından kuşatma altına alındı
İsrail'den Türkiye'yi kızdıracak hamle! Kriz tırmanıyor
Dünya bu iddiayı konuşuyor! 'Erdoğan'a suikast için Türkiye'ye geldiler'
E-5 Karayolu'nda trafik magandası dehşeti! Bu görüntüye tepki yağıyor
BM'de büyük skandal! Toplantıyı terk etti
Bakan devreye girdi, yolcu uçağı lise bahçesine indi
'Eski sevgilim köpeğimi vermiyor' diye mahkemeye koştu
Dünya 'Ankara'nın zengin çocukları'nı konuşuyor!
Selahattin Demirtaş'la ilgili yeni gelişme: Birkaç güne tahliye edilecek
Whatsapp bu sabah değişti! İşte WhatsApp uygulamasının son güncel hali
Öğretmenlik eğitimi değişiyor! YÖK'ün yeni öğretmenlik lisans programları nasıl olacak?
Okuyucu Yorumları 0 yorum