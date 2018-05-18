HABER
Sahur:
İftar:
İmsakiye için tıklayın

Erzincan merkezli 10 ildeki FETÖ/PDY operasyonu

GÜNCEL HABERLERİ  | 18.05.2018 21:16 | Son Güncelleme

Adliyeye sevk edilen 16 kişiden 8'i tutuklandı

ERZİNCAN (AA) - Erzincan merkezli 10 ilde, Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması'na (FETÖ/PDY) yönelik operasyonda gözaltına alınıp adliyeye sevk edilen 16 zanlıdan 8'i tutuklandı.

Erzincan Cumhuriyet Başsavcılığınca, örgütün Türk Silahlı Kuvvetlerindeki (TSK) kripto yapılanmasına yönelik yürütülen soruşturma kapsamında İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri koordinesinde Erzincan, Ankara, İzmir, Bursa, Samsun, Diyarbakır, Bingöl, Şırnak, Hakkari ve Balıkesir'deki adreslere eş zamanlı düzenlenen operasyonda yakalanan muvazzaf, emekli ve daha önce görevlerinden ihraç olmuş asker ile sivillerden oluşan 16 zanlının emniyetteki işlemleri tamamlandı.

Adliyeye sevk edilen zanlılardan 8'i savcılık sorguları sonrası çıkarıldıkları sulh ceza hakimliğince tutuklandı.

Etkin pişmanlık hükümlerinden yararlanan 8 zanlı ise hakimlikçe adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

PARTNERKıskanç eşin intikamı! Önce saçlarını kestiler sonra...Kıskanç eşin intikamı! Önce saçlarını kestiler sonra...
Abdüllatif Şener: Muhtemelen Cumhuriyet Halk Partisi'nden milletvekili adayı olacağımAbdüllatif Şener: Muhtemelen Cumhuriyet Halk Partisi'nden milletvekili adayı olacağım
Ruhani'den ABD ve İsrail'e karşı siyasi ve ticari önlem çağrısıRuhani'den ABD ve İsrail'e karşı siyasi ve ticari önlem çağrısı
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
Erzincan FETÖ/PDY opersyon terör tutuklandı yakalandı

En Çok Okunan Haberler

MHP'de milletvekili adayı gösterilmeyen Oktay Vural'dan ilk açıklama

MHP'de milletvekili adayı gösterilmeyen Oktay Vural'dan ilk açıklama

Yıl sonunda dolar ne kadar olur? Merkez Bankası açıkladı

Yıl sonunda dolar ne kadar olur? Merkez Bankası açıkladı

Fatih Portakal'dan Türk televizyonlarına geçecek zafer

Fatih Portakal'dan Türk televizyonlarına geçecek zafer

Dizi oyuncusu birlikte yaşadığı yengesini öldürdü

Dizi oyuncusu birlikte yaşadığı yengesini öldürdü

24 Haziran seçim sonuçlarıyla ilgili son seçim anketi! İşte Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın oy oranı

24 Haziran seçim sonuçlarıyla ilgili son seçim anketi! İşte Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın oy oranı

İİT zirvesi için 'olağanüstü' hareketlilik! Uçaklar art arda İstanbul'a iniyor

İİT zirvesi için 'olağanüstü' hareketlilik! Uçaklar art arda İstanbul'a iniyor

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Diğer Haberler
TRT'de Kur'an okuyan Mustafa Özyılmaz'ın kaşları olay oldu

TRT'de Kur'an okuyan Mustafa Özyılmaz'ın kaşları olay oldu

Abdüllatif Şener: Muhtemelen Cumhuriyet Halk Partisi'nden milletvekili adayı olacağım

Abdüllatif Şener: Muhtemelen Cumhuriyet Halk Partisi'nden milletvekili adayı olacağım

Ruhani'den ABD ve İsrail'e karşı siyasi ve ticari önlem çağrısı

Ruhani'den ABD ve İsrail'e karşı siyasi ve ticari önlem çağrısı

Küba'nın başkenti Havana'da Boeing 737 tipi yolcu uçağı düştü

Küba'nın başkenti Havana'da Boeing 737 tipi yolcu uçağı düştü

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Kudüs Zirvesi'nde İsrail ve ABD'ye sert sözler!

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Kudüs Zirvesi'nde İsrail ve ABD'ye sert sözler!

19 Mayıs mesajları (resimli) ve 19 Mayıs bayramının tarihçesi

19 Mayıs mesajları (resimli) ve 19 Mayıs bayramının tarihçesi

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.