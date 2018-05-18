Erzincan merkezli 10 ildeki FETÖ/PDY operasyonu

ERZİNCAN (AA) - Erzincan merkezli 10 ilde, Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması'na (FETÖ/PDY) yönelik operasyonda gözaltına alınıp adliyeye sevk edilen 16 zanlıdan 8'i tutuklandı.

Erzincan Cumhuriyet Başsavcılığınca, örgütün Türk Silahlı Kuvvetlerindeki (TSK) kripto yapılanmasına yönelik yürütülen soruşturma kapsamında İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri koordinesinde Erzincan, Ankara, İzmir, Bursa, Samsun, Diyarbakır, Bingöl, Şırnak, Hakkari ve Balıkesir'deki adreslere eş zamanlı düzenlenen operasyonda yakalanan muvazzaf, emekli ve daha önce görevlerinden ihraç olmuş asker ile sivillerden oluşan 16 zanlının emniyetteki işlemleri tamamlandı.

Adliyeye sevk edilen zanlılardan 8'i savcılık sorguları sonrası çıkarıldıkları sulh ceza hakimliğince tutuklandı.

Etkin pişmanlık hükümlerinden yararlanan 8 zanlı ise hakimlikçe adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

