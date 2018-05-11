Erzincan merkezli 3 ildeki FETÖ/PDY operasyonu

ERZİNCAN (AA) - Erzincan merkezli 3 ilde, Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması'na (FETÖ/PDY) yönelik operasyonda gözaltına alınıp adliyeye sevk edilen 6 zanlıdan 2'si tutuklandı.
Erzincan Cumhuriyet Başsavcılığınca FETÖ/PDY'ye yönelik yürütülen soruşturma kapsamında, İl Emniyet Müdürlüğüne bağlı Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince bir süre önce Erzincan, Kayseri ve Kırıkkale'de belirlenen adreslere düzenlenen eş zamanlı operasyonda yakalanan 4'ü kadın 6 zanlının polisteki işlemleri tamamlandı.
Erzincan Adliyesine sevk edilen ve bazılarının örgütün şifreli haberleşme programı "ByLock" kullanıcısı olduğu belirtilen zanlılar, cumhuriyet savcısı tarafından sorgulandı.
Sulh ceza hakimliğine sevk edilen bu kişilerden Hatice E. ile Şerif K. tutuklandı, diğer 4'ü ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.
Tokat, Reşadiye'de 2,5 yıl önce kaybolan Dursun Kağan Taşçı ve Bayram Erol hakkında ilgili flaş gelişme
Çanakkale merkezli 10 ilde FETÖ/PDY operasyonu! Müvazzaf rütbeli 15 asker gözaltına alındı!
Müjde! YouTube’un göz kamaştıran özelliği iPhone’a geldi
Alman bira firmasından skandal! Bira şişesine 'La İlahe İllallah' yazıp piyasaya sürdüler
Karabük'te 70 üniversite öğrencisi berberin kendilerini dolandırdığı iddiasıyla polise şikayette bulundu
Rusya Suriye'ye S-300 vermekten vazgeçiyor
Kültür ve Turizm Bakanlığı kapatılıyor mu?
Denizli'de köpeği boğup tecavüz eden cani yakalandı
Ünlü sunucudan olay itiraf: Göğüslerim öyle sarktı ki...
Ölüyorum, yardım edin dedi, acil servis dalga geçti! 1 saat sonra...
İYİ Parti'li Koray Aydın: Adil Öksüz'ü bulup iftira attıracaklar
Apple sevilen uygulamaları App Store’dan kaldırıyor!
Okuyucu Yorumları 0 yorum