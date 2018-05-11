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Erzincan merkezli 3 ildeki FETÖ/PDY operasyonu

GÜNCEL HABERLERİ  | 11.05.2018 22:44 | Son Güncelleme

Adliyeye sevk edilen 6 kişiden 2'si tutuklandı

ERZİNCAN (AA) - Erzincan merkezli 3 ilde, Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması'na (FETÖ/PDY) yönelik operasyonda gözaltına alınıp adliyeye sevk edilen 6 zanlıdan 2'si tutuklandı.

Erzincan Cumhuriyet Başsavcılığınca FETÖ/PDY'ye yönelik yürütülen soruşturma kapsamında, İl Emniyet Müdürlüğüne bağlı Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince bir süre önce Erzincan, Kayseri ve Kırıkkale'de belirlenen adreslere düzenlenen eş zamanlı operasyonda yakalanan 4'ü kadın 6 zanlının polisteki işlemleri tamamlandı.

Erzincan Adliyesine sevk edilen ve bazılarının örgütün şifreli haberleşme programı "ByLock" kullanıcısı olduğu belirtilen zanlılar, cumhuriyet savcısı tarafından sorgulandı.

Sulh ceza hakimliğine sevk edilen bu kişilerden Hatice E. ile Şerif K. tutuklandı, diğer 4'ü ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

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ByLock Erzincan FETÖ/PDY operasyon tutuklama

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