Erzincan merkezli 7 ilde FETÖ/PDY operasyonu

ERZİNCAN (AA) - Erzincan merkezli 10 ilde FETÖ/PDY'ye yönelik operasyonda 5'i muvazzaf asker 15 şüpheli gözaltına alındı.

Cumhuriyet Başsavcılığınca, örgütün Türk Silahlı Kuvvetlerindeki (TSK) kripto yapılanmasına yönelik soruşturma kapsamında İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şubesi ekipleri koordinesinde Erzincan, Erzurum Ankara, Bursa, İzmir, Hakkari ve Ardahan'da belirlenen adreslere eş zamanlı operasyon düzenlendi.

Operasyonda aralarında subay ve astsubayların da bulunduğu 5'i muvazzaf, 8'i emekli askeri personel ile iki sivil toplam 15 kişi gözaltına alındı.

Zanlıların ev ve iş yerlerindeki aramalarda bulunan bazı bilgisayarlar ile dokümanlara el konuldu.

Sağlık kontrolünden geçirilen şüphelilerin Erzincan Emniyet Müdürlüğündeki işlemleri sürüyor.

