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Erzincan merkezli FETÖ/PDY operasyonu

GÜNCEL HABERLERİ  | 18.04.2018 17:24 | Son Güncelleme

Örgütün kripto yapılanmasına yönelik operasyonda gözaltına alınan 15 muvazzaf askerden 4'ü tutuklandı

ERZİNCAN (AA) - Erzincan merkezli 9 ilde, Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması'na (FETÖ/PDY) yönelik operasyonda yakalanan 15 muvazzaf askerden 4'ü tutuklandı.

Erzincan Cumhuriyet Başsavcılığınca, örgütün Türk Silahlı Kuvvetlerindeki (TSK) kripto yapılanmasına mensup askerlere yönelik soruşturma çerçevesinde, 6 Nisan'da, Erzincan'ın yanı sıra Ankara, İstanbul, Balıkesir, Aydın, Kırklareli, Konya, Samsun ve Sivas'ta gerçekleştirilen eş zamanlı operasyonda yakalanan 15 muvazzaf askerin emniyetteki işlemleri tamamlandı.

Adliyeye sevk edilen zanlılardan 4'ü savcılık sorguları sonrası çıkarıldıkları sulh ceza hakimliğince tutuklandı.

Etkin pişmanlık hükümlerinden yararlanan diğer 11 zanlı ise hakimlikçe adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

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Anahtar Kelimeler:
asker Erzincan FETÖ/PDY Mahrem yapılanma tutuklama

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