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Erzincan merkezli FETÖ/PDY operasyonu

GÜNCEL HABERLERİ  | 07.05.2018 17:10 | Son Güncelleme

Örgütün TSK içindeki kripto yapılanmasına yönelik operasyonda 11'i muvazzaf 14 asker gözaltına alındı

ERZİNCAN (AA) - Erzincan merkezli 10 ilde Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması'na (FETÖ/PDY) yönelik operasyonda 11'i muvazzaf asker 14 şüpheli gözaltına alındı.

Erzincan Cumhuriyet Başsavcılığınca, örgütün Türk Silahlı Kuvvetlerindeki (TSK) kripto yapılanmasına yönelik soruşturma kapsamında İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şubesi ekipleri koordinesinde Erzincan, Ankara, İzmir, Bursa, Samsun, Diyarbakır, Bingöl, Şırnak, Hakkari ve Balıkesir'de belirlenen adreslere eş zamanlı operasyon düzenlendi.

Operasyonda 11 muvazzaf subay ve astsubay ile daha önce meslekten ihraç edilmiş 3 asker gözaltına alındı.

Zanlıların ev ve iş yerlerindeki aramada bulunan bazı bilgisayarlar ile dokümanlara el konuldu.

Sağlık kontrolünden geçirilen şüphelilerin Erzincan Emniyet Müdürlüğündeki işlemleri sürüyor.

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Cumhuriyet Başsavcılığı Erzincan FETÖ/PDY gözaltı Muazzaf Asker operasyon terör

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