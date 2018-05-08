Erzincan merkezli FETÖ/PDY operasyonu

ERZİNCAN (AA) - Erzincan merkezli 3 ilde, Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması'na (FETÖ/PDY) yönelik operasyonda 4'ü kadın 6 zanlı gözaltına alındı.
İl Emniyet Müdürlüğüne bağlı ekipler, Erzincan Cumhuriyet Başsavcılığının yürüttüğü soruşturma çerçevesinde, FETÖ/PDY'nin faaliyetlerinin deşifre edilmesi ve örgüt üyelerinin yakalanması amacıyla çalışmalarına devam ediyor.
Ekipler, bu kapsamdaki çalışmaları sonucu, örgütün gizli haberleşme programı "ByLock" kullanıcısı oldukları iddiasıyla 4'ü kadın 6 zanlıyı, Erzincan, Kayseri ve Kırıkkale'de belirlenen adreslere, eş zamanlı yapılan operasyonla yakaladı.
Bazıları çeşitli kurumlarda çalışırken görevinden ihraç edilen, bir kısmı ise özel sektörde çalışan zanlılar, hastanedeki sağlık kontrolü sonrası Erzincan İl Emniyet Müdürlüğüne getirildi.
Soruşturmada, 2 zanlının da arandığı öğrenildi.
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