ERZİNCAN (AA) - Erzincan-Sivas demiryolu heyelan nedeniyle ulaşıma kapandı.
Alınan bilgiye göre, aşırı yağışlar sonucu demiryolunun Kemah ilçesi Eriç istasyonu mevkisinde toprak kayması meydana geldi.
Heyelan nedeniyle demiryolu ulaşıma kapandı. Erzincan-Divriği ilçesi arasında sefer yapan raybüsün, yolcularıyla birlikte Eriç istasyonunda bekletildiği öğrenildi.
Erzincan Valisi Ali Arslantaş, AA muhabirine yaptığı açıklamada, iş makinelerini bölgeye sevk ettiklerini söyledi.
Arslantş, "Erzincan-Divriği seferini yapan raybüs içindeki yolcularımızı Eriç istasyonumuzda misafir ediyoruz. Demiryolu yaklaşık 1 saat içinde açılacaktır." dedi.
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