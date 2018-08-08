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Erzincan-Sivas demiryolu heyelan nedeniyle ulaşıma kapandı

GÜNCEL HABERLERİ  | 08.08.2018 19:46 | Son Güncelleme

Erzincan Valisi Ali Arslantaş: "Erzincan-Divriği seferini yapan raybüs içindeki yolcularımızı Eriç istasyonumuzda misafir ediyoruz. Demiryolu yaklaşık 1 saat içinde açılacaktır"

ERZİNCAN (AA) - Erzincan-Sivas demiryolu heyelan nedeniyle ulaşıma kapandı.

Alınan bilgiye göre, aşırı yağışlar sonucu demiryolunun Kemah ilçesi Eriç istasyonu mevkisinde toprak kayması meydana geldi.

Heyelan nedeniyle demiryolu ulaşıma kapandı. Erzincan-Divriği ilçesi arasında sefer yapan raybüsün, yolcularıyla birlikte Eriç istasyonunda bekletildiği öğrenildi.

Erzincan Valisi Ali Arslantaş, AA muhabirine yaptığı açıklamada, iş makinelerini bölgeye sevk ettiklerini söyledi.

Arslantş, "Erzincan-Divriği seferini yapan raybüs içindeki yolcularımızı Eriç istasyonumuzda misafir ediyoruz. Demiryolu yaklaşık 1 saat içinde açılacaktır." dedi.

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demir yolu Erzincan heyelan ulaşım

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