Erzincan Üniversitesi’nde robotlar yarıştı

Erzincan Üniversitesi Robot Teknolojiler ve Kullanım Kulübü tarafından "ROTEK Roboteam Robot Yarışları" geniş katılım ile yapıldı.

Robot Teknolojileri ve Kullanımı Kulübü tarafından organize edilen etkinlikte 300 robot yarıştı.

Prof. Dr. Erdoğan Büyükkasap kongre ve kültür Merkezinde düzenlenen yarışmaların açılış programına Erzincan Valisi Ali Arslantaş, İl Jandarma Komutanı Albay Hasan Aksoylu, Erzincan Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. İlyas Çapoğlu, öğretim görevlileri, akademisyenler ve öğrenciler katıldı.

Programda ilk olarak Saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşınım okunmasının ardından Erzincan Ünivesitesi Güzel Sanatlar Eğitim bölümü, müzik eğitimi çok sesli korusunun sahne alması ile devam eti.

Programda açılış konuşması yapan Erzincan Üniversitesi Robot Teknolojiler ve Kullanım Kulübü Kurucusu Öğretim Görevlisi Önder Yıldırım, kulübün kurulması amacı hakkında bilgiler verdi.

Yıldırım açıklamasında; “2015 yılında kurulan kulübümüzü amacı, teknolojik gelişmeleri ve robot bilimini tanıtmak, sevdirmek ve bilim ve teknolojinin imkanlarını daha da ileriye taşıyarak bireyler yetiştirmektir. Bu şekilde ülkemizin ihtiyacı olan yüksek teknolojinin gelişimine küçükte olsa bir katkı sağlayabiliyorsak bu bizi mutlu edecektir. Askeri ve sivil alanında kullanılan ve genellikle ithal edilen teknolojilerin ülkemizde üretilmesi için gençlerimizin bu gibi etkinliklere katılmasını ufuklara açacağını ve vizyonlarını geliştireceği düşüncesi ile bu yarışmayı düzenledik. Yarışmamıza Türkiye’mizin farklı illerinden katılım oldu” dedi.

Erzincan Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. İlyas Çapoğlu ise açıklamasında; “Bazı fırsatlar var ki onlar kaçırılınca çok şeyi kaybediyorsunuz. Bu güne kadar birçok fırsatı ülkemiz kaçırmıştır. Ama bir sonraki fırsat için emek ve gayret sarf etmiştir. Günümüzde çok konuşulan bir şey endüstri 4. Bu endüstri 4 devrimini biz kaçırmamalıyız. Endüstri 1 devriminde sanayide buharın kullanılması üstünlük sağlamıştır, daha sonra yine sanayide elektrik kullanılmıştır. Bu devrimleri biz çok geç yakaladık. Daha sonra 3. Endüstri devrimi de bilgi kullanıldı, elektronikleşme ortaya çıktı burada da geri kaldık. Bunları yakalayamadığımız ah vah ederek konuştuk. Şimdi diyoruz ki endüstri 4’de geri kalmayalım. Bilgi ve elektroniğin daha bir arada kullanıldığı robot teknolojisinin farklı sistemleri birlikte çalıştıran bir teknolojiyi yakalayalım. Onun içinde biz var olalım istiyoruz. Bununla ilgili çeşitli çalışmaları görmekten memnuniyet duyuyoruz. Dün üniversitemizin önderliğinde Avustralya Ankara Büyükelçiliğinin de kısmi destekleri ile benzer bir aktivite gerçekleştirdik. Logolarla değişik sanayi ürünleri, hayatımızı kolaylaştıran teknolojileri öğrencilerin geliştirmesini ve bizzat çalıştırmasını sağlayan bir aktiviteydi. 4 okulda bu gerçekleştirildi, ben oradaki çalışmaların hepsini gezerek gördüm, daha küçük yaştaki çocuklar günlük hayatta kullandıkları cihazların nasıl yapıldığını bizzat yaparak görmüş oldular. Biz bu teknolojileri bu yaşa gelene kadar hep hayal boyu gördük. 8-9-10 yaşındaki çocuklar bu teknolojileri bizzat dokunarak bunu yapabiliyor ve bundan daha farklı şeyler yapılabileceğini söylüyorlar. Bu bahsettiğim sanayi 4 devrimi için çok önemli bir adımdır” diye konuştu.

Teknolojinin öneminden bahseden Erzincan Valisi Ali Arslantaş ise açıklamasında; “Robot ve teknoloji bilincinin ülkemizin teminatı çocuklarımızda ve gençlerimizde oluşması ve milli teknolojilerimizde üretimde çocuklarımızın ve gençlerimizin kültür kazanmasını sağlamak amacıyla ile düzenlenen bu yarışmanın şehrimiz, bölgemiz ve ülkemiz adına hayırlara vesile olmasını temenni ediyorum, düzenleyenleri ayrı ayrı tebrik ediyorum. İnternetin ve mobil bilgisayarların ortaya çıkması ile beraber günümüzde özellikle ileri teknoloji ürünlerinin üretimi sürecine yavaş yavaş değişmeye başladı. Akıllı cihaz uygulamaları ile artık insanların yaşamlarını paylaştıran teknolojik ürünler dünya genelinde büyük rağbet görüyor. Uzmanlar endüstri 4 sıfır devrimi yani 4’üncü sanayi devrimini yakın zamanda robotların yaşamın her alanında olacağını belirtiyor. Ülkemiz bu anlamda eskinden olduğu gibi sadece dünyada ki gelişmeleri izleyen, bu ürünlerin sadece tüketicisi olma noktasında değil artık. Özellikle son 15 yıldır eğitimde yapılan yenilikler, AR-GE ve inovasyon eğitimleri ve çalışmaları bizleri hamdolsun tüketimden üretim noktasına taşıdı. Özellikle askeri alanda ve sanayi alanında yerli üretimde sadece üretimde kullanılmayan birçok ülkede satılan ürünlerin patentine sahibiz. Aselsan çalışmalarının ürettikleri bugün dünyanın birçok ülkesinde düzenlenen fuarlarda yoğun ilgi görüyor. Yine TÜBİTAK’ın uzun yılladır düzenlediği ama çok rağbet görmeyen yarışmaları günümüzde özellikle ortaöğretim çağında ki öğrencilerimizin ve eğitimcilerimizin yoğun katılımları ile düzenleniyor. Bizimde gayretlerimiz özellikle Erzincan’da geçmiş yıllarda kıyaslanmayacak büyük başarılara imza attık projelerimizle. Tabi bizim burada temel amacımız öğrencilerimizin hayat kurmasını düşünmesini üretmenin verdiği hazzı yaşamasına zemin hazırlamaktı” diye konuştu.

Yapılan konuşmaların ardından yarışmalara katkı verenlere Vali Arslantaş tarafından plaketleri verildi. Son olarak 1’inci Rotek Roboteam’18 Robot yarışmasında sergilenen projeler katılımcılar tarafından gezilerek bilgiler alındı.