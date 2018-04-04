HABER

Erzincan Vali Yardımcısı FETÖ’den açığa alındı!

GÜNCEL HABERLERİ  | 04.04.2018 11:38 | Son Güncelleme

Erzincan Vali Yardımcısı Yaşar Kemal Yılmaz, Fetullahçı Terör Örgütü FETÖ/PDY soruşturması kapsamında açığa alındı.

Erzincan Vali Yardımcısı FETÖ’den açığa alındı!

1 Aralık 2016 tarihinde yayımlanan kararname ile Erzincan'a atanan Yaşar Kemal Yılmaz, hakkında İçişleri Bakanlığı tarafından yürütülen FETÖ/PDY soruşturması kapsamında dün öğlen saatlerinde görevlerinden uzaklaştırıldı.

DHA

MİT, 6 bin kripto ismi tespit etti! MİT, 6 bin kripto ismi tespit etti!
FETÖ'cünün pantolonu düştü!FETÖ'cünün pantolonu düştü!
Eski Ankara İstihbarat Şube Müdürü gözaltına alındı!Eski Ankara İstihbarat Şube Müdürü gözaltına alındı!
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
Erzincan FETÖ yaşar kemal yılmaz

En Çok Okunan Haberler

Survivor için şaşırtan iddia! 'Nevin Yanıt kendisi pes etti'

Survivor için şaşırtan iddia! 'Nevin Yanıt kendisi pes etti'

Milyonlarca memur ve emekliye kötü haber!

Milyonlarca memur ve emekliye kötü haber!

Putin'den son dakika açıklama: DEAŞ dünyanın başka bölgelerine saldırabilir

Putin'den son dakika açıklama: DEAŞ dünyanın başka bölgelerine saldırabilir

Begüm Kütük ve Erdil Yaşaroğlu çiftinin bebek acısı

Begüm Kütük ve Erdil Yaşaroğlu çiftinin bebek acısı

İstanbul için sürpriz aday! 2019 seçiminde kullanacağı sloganını da açıkladı

İstanbul için sürpriz aday! 2019 seçiminde kullanacağı sloganını da açıkladı

İbrahim Tatlıses binasını satılığa çıkardı! Değeri 15 milyon dolar

İbrahim Tatlıses binasını satılığa çıkardı! Değeri 15 milyon dolar

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Diğer Haberler
Berna Öztürk kimdir?

Berna Öztürk kimdir?

Raci Şaşmaz'ın şikayeti sonrası Selimoğlu inşaatın yöneticileri gözaltına alındı

Raci Şaşmaz'ın şikayeti sonrası Selimoğlu inşaatın yöneticileri gözaltına alındı

Afrin talimatı verildi! Operasyona katılan personele tazminat ödenecek

Afrin talimatı verildi! Operasyona katılan personele tazminat ödenecek

MHP'nin Kurucu Genel Başkanı Alparslan Türkeş mezarı başında anıldı

MHP'nin Kurucu Genel Başkanı Alparslan Türkeş mezarı başında anıldı

Rus istihbaratından şaşırtan açıklama: Türkiyenin sayesinde başardık!

Rus istihbaratından şaşırtan açıklama: Türkiyenin sayesinde başardık!

Tunceli'de askerlere saldırı düzenlendi!

Tunceli'de askerlere saldırı düzenlendi!

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.