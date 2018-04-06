Erzincan valiliği asfalt plent tesislerinden okul bahçelerine asfalt desteği

Erzincan Valisi Ali Arslantaş, öğrenim gören öğrencilere daha iyi ortamlarda eğitim sağlamak maksadıyla Erzincan Valiliği İl Özel İdaresine bağlı ekiplerinin okul bahçelerinde yürütmüş olduğu sıcak asfalt çalışmalarını yerinde inceledi.
Okul bahçelerinin daha temiz bir ortama kavuşması adına okul bahçelerinde başlatılan sıcak asfalt çalışması sayesinde öğrencilerin çamur ve kirli ortamlardan uzaklaştırılması için Erzincan Zeynep Mustafa Han İlkokulu ve Sümer Ortaokulu bahçe sahasına sıcak asfalt döküldü.
Çalışmalara ilişkin İl Özel İdare Genel Sekreteri Yaşar Felekoğlu’ndan bilgi alarak, okul idarelerinin talepleri doğrultusunda çocuklara daha iyi ortamlarda eğitim sağlama gayreti içerisinde olduklarını belirten Erzincan Valisi Ali Arslantaş, okul idaresi, öğrenci ve öğretmenlere temiz bir görünüme kavuşan okul bahçelerinin hayırlı olmasını diledi.
Deforme olan zemin yerine Erzincan Organize Sanayi Bölgesinde bulunan Erzincan İl Özel İdaresine bağlı Asfalt Plent Tesislerinde üretimi gerçekleştirilen sıcak asfaltın uygulandığı okul bahçelerindeki asfaltlarına kavuşan okul idaresi, öğrenci ve öğretmenler ise Erzincan Valisi Ali Arslantaş’a teşekkürlerini ilettiler.
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