Erzincan ve İstanbul'daki terör operasyonu

ERZİNCAN (AA) - Erzincan ve İstanbul'da, terör örgütü PKK/KCK'ya yardım yaptıkları gerekçesiyle yakalanan 1'i kadın 16 zanlı tutuklandı.
Erzincan Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen soruşturma kapsamında, İl Jandarma Komutanlığı ile İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şubesi ekipleri koordinesinde, Erzincan ve İstanbul'daki çeşitli adreslere düzenlenen eş zamanlı operasyonlarda gözaltına alınıp Erzincan'a getirilen 16 şüphelinin ifade işlemleri tamamlandı.
Adliyeye sevk edilen ve 1'i kadın 16 zanlı, savcılık sorguları sonrası çıkarıldıkları sulh ceza hakimliğince "terör örgütüne bilerek yardım etme" suçundan tutuklandı.
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