Erzincan'da 33 kaçak göçmen yakalandı

ERZİNCAN (AA) - Erzincan'ın Üzümlü ilçesinde, jandarma ekipleri tarafından yapılan operasyonda yurda yasa dışı yollardan girdikleri tespit edilen çoğu Pakistanlı 33 kaçak göçmen yakalandı.
Alınan bilgiye göre, Erzincan-Erzurum Karayolu'nda kontrol yapan İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, Karakaya köyü mevkisinde kalabalık grupların Erzincan istikametine yürüdüğünü tespit etti.
Kimlik kontrolünde çoğu Pakistanlı olduğu belirlenen Afganistan ve Bangladeş uyruklu 33 kişinin yasa dışı yollarla yurda girdiği belirlendi.
Jandarma ekipleri kaçak göçmenleri yol kenarına terk edip kaçan araç ve sürücüsünü yakalamak için operasyon başlattı.
Kaçak göçmenler jandarma ekipleri tarafından ilçe merkezine götürülerek acil ihtiyaçları karşılandıktan sonra Üzümlü Devlet Hastanesinde sağlık taramasından geçirildi.
Öte yandan, kaçak göçmenlerin yaklaşık 5 saat boyunca yürüdükleri öğrenildi.
Uzun süre yol yürüdüğü için ayağından rahatsızlanan bir kaçak göçmen de hastaneye jandarma ekiplerinin desteği ile gelebildi.
Kaçak göçmenler, sağlık taramasının ardından kimlik kayıtları ve diğer işlemler için Üzümlü Jandarma Komutanlığına götürüldü.
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