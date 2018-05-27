Erzincan'da 39 kaçak göçmen yakalandı

ERZİNCAN (AA) - Erzincan'da yasa dışı yollardan yurda giren Afganistan ve Pakistan uyruklu 39 kaçak göçmen yakalandı.

Erzincan-Erzurum karayolunun Akyazı köyü mevkisinde kalabalık grubun yol kenarında yürüdüğünü fark eden İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi ekipleri, gruptakileri durdurup kimlik kontrolü yaptı.

Kontrolde sahte seyahat belgeleri bulunan Afganistan ve Pakistan uyruklu 39 kaçak göçmen yakalandı.

Çoğunluğu Afganistan uyruklu kaçak göçmenler, Devlet Hastanesinde sağlık kontrolünden geçirildi.

Yabancı uyruklular, kimlik kayıtlarının yapılması amacıyla kent merkezindeki spor salonuna götürüldü.

Afganistan uyruklu Necip Bekzade, AA muhabirine yaptığı açıklamada, bilmediği bir ilden sabah saatlerinde yola çıktıklarını belirterek, "Şoför bizi buraya getirdi. Şoför daha sonra bizi araçtan indirerek ileride bulunan otobüs terminaline yürüyerek gitmemizi istedi. Burada bizi bekleyen bir otobüs olduğunu ve otobüsün bizleri İstanbul'a götüreceğini söyledi ancak polis ekipleri bizleri yakaladı." diye konuştu.

Erzincan'dan İstanbul'a gitmek istediklerini ifade eden Bekzade, organizatörlerin otobüs bileti alabilmeleri ve polise yakalanmamaları için sonradan sahte olduğunu öğrendikleri evrakı verdiğini söyledi.

