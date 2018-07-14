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Erzincan'da ayının saldırısına uğrayan çocuk yaralandı

GÜNCEL HABERLERİ  | 14.07.2018 15:56 | Son Güncelleme

Sürüden ayrılan ineği ararken ayının saldırısı sonucu yaralanan çocuk, hastaneye kaldırıldı

ERZİNCAN (AA) - Erzincan'da ayının saldırısına uğrayan çocuk, yaralandı.

Babası Binali Atalay ile Çayırlı ilçesi Canakfıncık mevkisinde büyükbaş hayvanları otlatmaya giden 9 yaşındaki Cafer Atalay, bir ineğin sürüden ayrıldığını fark etti.

Yaylada kaybolan ineği aramaya başlayan Cafer Atalay, karşısına çıkan ayının saldırısına uğradı.

Atalay, bir süre boğuştuğu ayıdan kurtularak kaçmayı başardı.

Baba Binali Atalay, çığlık sesleri üzerine yanına koştuğu oğlunun yaralandığını görünce 112 Acil Servis ekiplerini arayarak yardım istedi.

Yaralı çocuk, Çayırlı Devlet Hastanesi'nde yapılan müdahalenin ardından Erzincan Mengücek Gazi Eğitim Araştırma Hastanesi'ne kaldırılarak tedavi altına alındı.

Cafer Atalay, AA muhabirine yaptığı açıklamada, babası ile hayvanları otlatmak için araziye çıktığını belirterek, "Kaybolan bir hayvanı ararken çalıların arasından aniden bir ayı çıktı. Bir müddet boğuştuk. Beni bırakması için ona vurdum. Boğuşma esnasında elimden ve ayağımdan beni ısırdı. Nasıl olduğunu bilmiyorum ama kendimi bir anda ondan kurtararak kaçmaya başladım. Daha sonra bağırarak çevreden yardım istedim." ifadesini kullandı.

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Anahtar Kelimeler:
ayı saldırısı çayırlı Çocuk Erzincan

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