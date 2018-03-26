Erzincan'da fırında yangın: 1 yaralı

ERZİNCAN (AA) - Erzincan'da fırının çatısında çıkan yangın itfaiye ekiplerince söndürüldü.
İnönü Mahallesi'nde bulunan tek katlı fırının çatısında henüz belirlenemeyen nedenle çıkan yangın rüzgarın etkisiyle büyüdü.
Yangını fark eden fırın işçileri binayı boşaltırken fırının sahibi olduğu öğrenilen Özer Kurutaş (37), binaya ait sundurmanın üzerine çıkarak yangına müdahale etmek istedi.
Yaklaşık 3 metre yükseklikteki sundurmanın kırılması üzerine aniden yere düşen Kurutaş yaralandı.
Olay yerinde hazır bekletilen 112 Acil Servis ekipleri tarafından ilk müdahalesi yapılan Kurutaş, Erzincan Mengücek Gazi Eğitim Araştırma Hastanesine kaldırıldı.
İtfaiye ekiplerinin 1 saatlik müdahalesiyle söndürülen yangında, fırının yanı sıra bitişikteki iş yerinin çatısında hasar oluştu.
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