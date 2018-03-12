Erzincan'da gıda zehirlenmesi şüphesi

ERZİNCAN (AA) - Erzincan'da kaldıkları yurtta dışarıdan söyledikleri yemeğin ardından rahatsızlanan 26 yabancı uyruklu çocuk, gıda zehirlenmesi şüphesiyle hastanede tedavi altına alındı.
Alınan bilgiye göre, Aile Sosyal Politikalar İl Müdürlüğüne bağlı bir yurtta kalan Afganistan, Pakistan ve Iraklı 26 yabancı uyruklu çocuk, dışarından söyledikleri tavuk döneri yedikten sonra baş dönmesi ve mide bulantısı rahatsızlığı nedeniyle 112 Acil Sağlık ekipleri tarafından hastaneye kaldırıldı.
Gıda zehirlenmesi şüphesiyle tedavi altına alınan yabancı uyruklu çocukların sağlık durumunun iyi olduğu ve hastanede bir süre kontrol altında tutulacakları öğrenildi.
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