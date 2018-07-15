Erzincan'da iki otomobil çarpıştı: 3 yaralı

ERZİNCAN (AA) - Erzincan'da iki otomobilin çarpışması sonucu 3 kişi yaralandı.
Nurettin Güncü (54) yönetimindeki 24 AT 153 plakalı otomobil, Yavuzselim Mahallesi'ndeki kavşakta Yaşar Ağdaş (46) idaresindeki 80 LF 586 plakalı otomobille çarpıştı.
Kazada yaralanan sürücüler ile Salim Karakaş (64), 112 Acil Servis ekipleri tarafından Erzincan Mengücek Gazi Eğitim Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı.
Olay yerine gelen itfaiye ekipleri de Güncü'nün kullandığı araçta bulunan LPG tankından sızan gaza karşı güvenlik önlemi aldı.
Tedavi altına alınan yaralıların hayati tehlikelerinin bulunmadığı öğrenildi.
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