Erzincan'da kamyonetin çarptığı motosikletli öldü

ERZİNCAN (AA) - Erzincan'da kamyonetin çarptığı motosikletli yaşamını yitirdi.
Turan Kılıvan'ın (16) kullandığı motosiklet, Havaalanı Yolu TOKİ Konutları Kavşağı'nda Erdal Bingöl (50) idaresindeki 24 AZ 453 plakalı kamyonetle çarpıştı.
Kazada motosiklet sürücüsü Kılıvan ağır yaralandı. Erzincan Mengücek Gazi Eğitim Araştırma Hastanesine kaldırılan Kılıvan, müdahalelere rağmen kurtarılamadı.
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