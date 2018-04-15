Erzincan'da kavgada yaralanan kişi öldü

ERZİNCAN (AA) - Erzincan'da, bir süre önce çıkan kavgada yaralanan kişi, tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybetti.
Alınan bilgiye göre, Yunusemre Mahallesi'ndeki bir marketin önünde, 9 Nisan'da, Asim Yeşilyurt (46) ile oğlunu dövdüğü öne sürülen Ali Y. arasında tartışma çıktı.
Tartışmanın büyümesi üzerine çıkan kavgada, başından aldığı darbeyle ağır yaralandı. Yeşilyurt ile kavga eden Ali Y, 112 Acil Servis ekiplerini arayarak yardım istedi.
Erzincan Mengücek Gazi Eğitim Araştırma Hastanesine yoğun bakım servisinde tedavi altına alınan Yeşilyurt, yapılan müdahaleye rağmen 6 günlük yaşam mücadelesini kaybetti.
Yeşilyurt'un cesedi, otopsi yapılmak üzere aynı hastanenin morguna kaldırıldı.
Öte yandan, polis tarafından gözaltına alınan Ali Y'nin çıkarıldığı mahkemece tutuklandığı bildirildi.
Cübbeli Ahmet'ten penis duası açıklaması: Suya okuyup üflüyor sonra...
Nişantaşı'ndaki Teşvikiye Camii'nde yangın!
Fransa, Suriye operasyonu hakkında dünyayı kandırmış
Trump'tan son dakika Suriye açıklaması: Medya küçümsedi ama...
Bakan Soylu'dan flaş çıkış: "Gizli kalmış cennetleri hemen ufalıyoruz"
AK Partili Özdağ'dan müthiş iddia: Atatürk'ün ölümü de şüpheli
Milyonlar izledi, kimse gerçeğini göremedi!
Aslında hedefte Suriye yoktu! İşte operasyonun şifreleri
Yeni doçentlik kriterleri neler, başvuru tarihi ne zaman? Doçentlik Yönetmeliği Resmi Gazete’de yayımlandı!
WhatsApp’a bomba özellik! Bilinmeyen numaralar WhatsApp’dan sorulacak
İki öz kızına cinsel istismarda bulundu!
Bursa'da rehine dehşeti! Kayınvalidesi ve kayınpederini yaralayarak evi ateşe verdi
Yaşını duyanlar inanamıyor! Genç modellerin arasında finale kaldı
Okuyucu Yorumları 0 yorum