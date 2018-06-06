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Erzincan'da midibüs devrildi: 1 ölü, 13 yaralı

GÜNCEL HABERLERİ  | 06.06.2018 17:44 | Son Güncelleme

Erzincan'da midibüs devrildi: 1 ölü, 13 yaralı

ERZİNCAN (AA) - Erzincan'da, bir midibüsün devrilmesi sonucu ilk belirlemelere göre 1 kadın öldü, 13 kişi yaralandı.

Sivas yönünden gelen ve sürücüsü ile plakası henüz belirlenemeyen özel bir firmaya ait şehirlerarası yolcu taşımacılığı yapan midibüs, Sivas-Erzincan karayolunun Gemecik mevkisinde devrildi.

Kazada, ilk belirlemelere göre otobüsteki bir kadın olay yerinde hayatını kaybetti, 13 kişi yaralandı.

Olayın ardından bölgeye çok sayıda ambulans, İl Afet ve Acil Durum Müdürlüğü görevlileri, jandarma ve polis ekipleri sevk edildi.

Kazanın yaşandığı alana ulaşan ekipler, yaralıları ambulans ile Erzincan Mengücek Gazi Eğitim ve Araştırma Hastanesi ile Refahiye Devlet Hastanesine gönderdi.

Ekiplerin bölgedeki çalışmaları sürüyor.

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Anahtar Kelimeler:
midibüs trafik kazası

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