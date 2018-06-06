Erzincan'da midibüs devrildi: 1 ölü, 13 yaralı

ERZİNCAN (AA) - Erzincan'da, bir midibüsün devrilmesi sonucu ilk belirlemelere göre 1 kadın öldü, 13 kişi yaralandı.
Sivas yönünden gelen ve sürücüsü ile plakası henüz belirlenemeyen özel bir firmaya ait şehirlerarası yolcu taşımacılığı yapan midibüs, Sivas-Erzincan karayolunun Gemecik mevkisinde devrildi.
Kazada, ilk belirlemelere göre otobüsteki bir kadın olay yerinde hayatını kaybetti, 13 kişi yaralandı.
Olayın ardından bölgeye çok sayıda ambulans, İl Afet ve Acil Durum Müdürlüğü görevlileri, jandarma ve polis ekipleri sevk edildi.
Kazanın yaşandığı alana ulaşan ekipler, yaralıları ambulans ile Erzincan Mengücek Gazi Eğitim ve Araştırma Hastanesi ile Refahiye Devlet Hastanesine gönderdi.
Ekiplerin bölgedeki çalışmaları sürüyor.
Hidayet Karaca isimleri tek tek saydı! Abdullah Gül, Bülent Arınç, Köksal Toptan...
Son Dakika! Terör örgütünden flaş Menbiç açıklaması
Son dakika! Yolcu otobüsü devrildi! Çok sayıda yaralı var
Böyle yol gördünüz mü?
Üç ülkeden ABD'ye karşı sert hamle
Tatil cennetinde boş oda kalmadı
Süleyman Soylu'dan 'dinleme' iddialarına sert cevap: Namerttir
Son dakika! Bekir Bozdağ'dan bedelli askerlik açıklaması! Seçimden önce mi, sonra mı çıkacak?
2 aylık evli kadın 'Sahibin yok mu senin?' cümlesini duyunca dehşet saçtı
Gerçek diş tedavisinde ortaya çıktı!
Okuyucu Yorumları 0 yorum