Erzincan'da minibüs şarampole devrildi: 10 yaralı

ERZİNCAN (AA) - Erzincan'ın Refahiye ilçesinde minibüsün şarampole devrilmesi sonucu ikisi çocuk 10 kişi yaralandı.
Nami Yavuz'un kullandığı 34 EH 5858 plakalı minibüs, Erzincan-Sivas karayolu Refahiye ilçesi Kova köyü yakınlarında şarampole devrildi.
Kazada sürücü ile Emine, Veli, Aynur Yeşilyurt, Muhammet Ali Öztürk (3), Talha Burak (3), Kübra Korkmaz, Emine, Adem ve Fatma Havva Yavuz yaralandı.
Yaralılar 112 Acil Servis ekiplerince Erzincan Mengücek Gazi Eğitim Araştırma Hastanesine kaldırıldı.
Erdoğan'ı işaret eden Trump'tan skandal sözler: NATO'da bir ya da iki diktatör var
Kanlı Ay tutulması başladı! Türkiye'de saat kaça kadar görülecek?
Kocaeli'nin Gebze ilçesinde 10 kişi selde kayboldu
Tayland’da Erdoğan'a diktatör diyen spiker Phitaphon Eariyakun’u görevden uzaklaştırıldı
Samsun'da iğrenç olay! Otostop yapan 15 yaşındaki kızı araçlarına alıp tecavüz ederken...
TEM Otoyolu'nda ilginç görüntü! Dolu vurunca araçlarını korumak için köprü altına sığındılar
Kocaeli'nin Derince ilçesinde ilginç olay! Dövüldü, bıçaklandı, vuruldu, kalp krizi geçirdi
42 bin yıl sonra tekrar canlandılar!
Ünlü yıldız sokak ortasında aşka geldi!
Yeni parti mi kuruluyor? CHP ve İYİ Parti'deki muhalifler birleşecek iddiası: Yeni Merkez Liberal Sol Parti
AK Parti kulislerini sallayan iddia!
Okuyucu Yorumları 0 yorum