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Erzincan'da motosiklet bariyere çarptı: 1 ölü

GÜNCEL HABERLERİ  | 11.04.2018 17:58 | Son Güncelleme

Erzincan'da motosiklet bariyere çarptı: 1 ölü

ERZİNCAN (AA) - Erzincan'da bariyerlere çarpan motosikletin sürücüsü hayatını kaybetti.

Alınan bilgiye göre, İsmail Kızılelma (43) idaresindeki 24 BB 518 plakalı motosiklet, Erzincan-Sivas karayolu Ulalar beldesinde kontrolden çıkarak bariyere çarptı.

Ağır yaralanan Kızılelma, kaldırıldığı hastanede müdahaleye rağmen kurtarılamadı.

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Erzincan motosiklet kazası öldü Ulalar

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